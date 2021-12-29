Назад у СРСР. У Росії не виключають можливість повернення до страти

На думку голови КС РФ Валерія Зорькіна, відмова від страти стала поступкою тим цінностям, які не властиві російській правосвідомості.

У Росії виключають можливість відродити практику смертної кари. На думку голови Конституційного суду (КС) РФ Валерія Зорькіна, запровадження мораторію в 1996 році стало поступкою цінностям, які не властиві російській національній правосвідомості, повідомляє "Комерсант". Втім, такий розвиток подій голова вважає малоймовірним.

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Валерій Зорькін написав книгу під назвою "Конституційне правосуддя: процедура і сенс", у якій він нагадав, що на законодавчому рівні смертна кара в Росії не скасована — на неї діє тимчасовий мораторій. Він зазначив, що повністю скасувати смертну кару може лише законодавець.

"Та обставина, що КС ухвалив рішення, яке унеможливлює застосування смертної кари в Росії на цьому історичному етапі її розвитку, не виключає можливості повернення до цієї міри покарання в майбутньому", — пише він,

При цьому він висловив надію, що настане час, коли Росія відійде від "моральних та релігійних поглядів", які призвели свого часу до принципової відмови від смертної кари.

Зорькін переконаний, що доти, поки існують умисні вбивства, актуальність найвищої міри покарання завжди матиме місце. Але щоб повернутися до цієї практики, на його думку, необхідно провести оцінку "загальної правової ситуації в країні" та визначити, наскільки зроблена поступка на користь скасування смертної кари забезпечує впевнений правопорядок у країні.

Зорькін також зазначив, що рішення суду про відмову від практики смертної кари було ухвалено на фоні явної незгоди з цим з боку суспільства.

"19 листопада 2009 року Конституційний суд ухвалив рішення, згідно з яким смертна кара в Росії більше призначатися і застосовуватися не може. І це в ситуації не тільки явної незгоди з таким підходом з боку громадської думки, а й відсутності ратифікації Росією підписаного нею Протоколу № 6 до Конвенції (про захист прав людини та основних свобод)", — підсумував Зорькін.

У свою чергу, Голова конституційного комітету Ради Федерації Андрій Клішас прокоментував позицію Валерія Зорькіна. За його словами, питання смертної кари більше належить не до юридичної, а до моральної площини.

"Це питання, чи суспільство готове прийняти на себе відповідальність за вбивство людини, і неминучі помилки у зв'язку з цим, чи ні", — сказав Клішас.

Нагадаємо, що голова Конституційного суду Білорусі Петро Міклашевич заявив, що виносити на референдум питання про скасування смертної кари наразі недоцільно. За його словами, у майбутньому, можливо, і зможуть провести спеціальний референдум щодо смертної кари, але наразі Конституційна комісія не бачить у цьому потреби.

У січні цього року в Білорусі винесли смертний вирок 30-річному чоловікові за вбивство двох пенсіонерів у Слуцьку. Жертвами вбивці стали люди літнього віку 79 і 94 років.