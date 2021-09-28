Білорусь у майбутньому може скасувати смертну кару, — голова Конституційного суду

Вищу міру покарання в країні можуть скасувати після проведення спеціального референдуму.

Влада Білорусі не вважає за доцільне наразі виносити на референдум питання про скасування смертної кари. Про це повідомив голова Конституційного суду Білорусі Петро Міклашевич.

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За його словами, у майбутньому можуть провести спеціальний референдум щодо страти, проте зараз Конституційна комісія не бачить необхідності винесення цього питання на загальне голосування.

"Обговорювалося також питання, яке не знайшло єдиних підходів на засіданнях Конституційної комісії, пов'язане зі статтею 24 Конституції, яка передбачає можливість застосування смертної кари. Сьогодні позиція Конституційної комісії, що наразі немає необхідності виносити це питання на референдум (за новою редакцією Конституції, його планується провести не пізніше лютого 2022 року — ред.)", — підкреслив Міклашевич.

Голова Конституційного суду також нагадав, що в 1996 році в Білорусі виносилося питання про смертну кару на референдумі, і тоді суспільство в більшості підтримало збереження вищої міри покарання.

За словами Міклашевича, для проведення спецреферендуму щодо страти необхідно проводити соціологічні дослідження, щоб перевірити готовність суспільства до ухвалення можливого скасування вищої міри покарання.

Білорусь залишається єдиною європейською країною, де застосовують щодо засуджених страту.

Точна кількість засуджених до смертної страти владою Білорусі не розголошується, а про виконання вироків правозахисники дізнаються від родичів ув'язнених.

Раніше Фокус повідомляв про можливе скасування смертної кари в Білорусі. Президент Олександр Лукашенко припустив, що найвищу міру покарання можуть скасувати через референдум і Білорусь уже рухається в цьому напрямку.

Також Фокус розповідав, що в січні в Білорусі винесли перший смертний вирок у 2021 році. До вищої міри покарання було засуджено 30-річного Віктора Скрундика, якого визнали винним у вбивстві двох пенсіонерів.