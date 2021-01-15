Убивал и грабил стариков: в Беларуси вынесли первый в 2021 году смертный приговор

Жертвами стали пенсионеры возрастом 79 и 94 года, еще одна 85-летняя женщина после нападения осталась жива.

Минский областной суд приговорил к смертной казни 30-летнего Виктора Скрундика по делу об убийстве двух пенсионеров в Слуцке. Об этом пишет белорусский правозащитный центр "Весна".

По данным обвинения, трое мужчин в январе 2019 года жестко убивали стариков: они вламывались к пожилым людям в дома, душили их и грабили. Деньги тратили на выпивку. Жертвами банды стали мужчины возрастом 79 и 94 года, еще одна 85-летняя женщина после нападения осталась жива.

Первый смертный приговор лидеру преступной группы суд вынес еще в марте 2020 года, двое его подельников получили 18 и 22 года лишения свободы, однако позже Верховный суд Беларуси отменил это решение и отправил дело на пересмотр. 15 января Минский областной суд вновь подтвердил ранее вынесенный вердикт.

Следствие выяснило, что на момент поджога пенсионеры еще были живы. Их смерть наступила из-за отравления угарным газом. Обвиняемые утверждали, что не знали об этом. Они признали свою вину и попросили прощения у родственников погибших.

Отметим, в 2019 году в Беларуси вынесли три смертных приговора, столько же привели в исполнение.

По данным правозащитников, начиная с 1990 года в стране расстреляли свыше 400 человек. Лишь один смертник был помилован президентом. Пик пришелся на 1997 — 1998-й: тогда расстреливали почти по 50 человек ежегодно.

Беларусь остается единственной страной Европы и СНГ, где не отменена смертная казнь. Согласно белорусскому законодательству, смертный приговор может быть вынесен за особо тяжкие преступления, в частности, за применение оружия массового поражения, развязывание войны, геноцид, международный терроризм, убийство, захват власти, теракт, убийство сотрудника правоохранительных органов и государственную измену. Казнь может быть назначена только мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет и производится путем расстрела. Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью, тела расстрелянных также родным не выдают и не разглашают место захоронения.