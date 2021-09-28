Беларусь в будущем может отменить смертную казнь, — глава Конституционного суда

Высшую меру наказания в стране могут отменить после проведения специального референдума.

Власти Беларуси не считают целесообразным сейчас выносить на референдум вопрос об отмене смертной казни. Об этом сообщил глава Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич.

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По его словам, в будущем могут провести специальный референдум по смертной казни, однако сейчас Конституционная комиссия не видит необходимости вынесения этого вопроса на всеобщее голосование.

"Обсуждался также вопрос, который не нашел единых подходов на заседаниях Конституционной комиссии, связанный со статьей 24 Конституции, которая предусматривает возможность применения смертной казни. Сегодня позиция Конституционной комиссии, что в данный момент нет необходимости выносить этот вопрос на референдум (по новой редакции Конституции, который планируется провести не позже февраля 2022 года — ред.)", — подчеркнул Миклашевич.

Глава Конституционного суда также напомнил, что в 1996 году в Беларуси выносился вопрос о смертной казни на референдуме, и тогда общество в большинстве поддержало сохранение высшей меры наказания.

По словам Миклашевича, для проведения спецреферендума по смертной казни необходимо проводить социологические исследования, чтобы проверить готовность общества к принятию возможной отмены высшей меры наказания.

Беларусь остается единственной европейской страной, где применяют в отношении осужденных смертную казнь.

Точное количество приговоренных к смертной казни властями Беларуси не разглашается, а об исполнении приговоров правозащитники узнают от родственников заключенных.

Ранее Фокус сообщал про возможную отмену смертной казни в Беларуси. Президент Александр Лукашенко предположил, что высшую меру наказания могут отменить через референдум и Беларусь уже двигается в этом направлении.

Также Фокус рассказывал, что в январе в Беларуси вынесли первый смертный приговор в 2021 году. К высшей мере наказания был приговорен 30-летний Виктор Скрундик, которого признали виновным в убийстве двух пенсионеров.