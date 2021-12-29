Назад в СССР. В России не исключают возможность возврата к смертной казни

По мнению председателя КС РФ Валерия Зорькина, отказ от смертной казни стало уступкой тем ценностям, которые не свойственны российскому правосознанию.

В России не исключают возможность возродить практику смертной казни. По мнению председателя Конституционного суда (КС) РФ Валерия Зорькина, введение моратория в 1996 году стало уступкой ценностям, которые не свойственны российскому национальному правосознанию, сообщает "Коммерсант". Впрочем, такое развитие событий председатель считает маловероятным.

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Валерий Зорькин написал книгу под названием "Конституционное правосудие: процедура и смысл", в которой он напомнил, что на законодательном уровне смертная казнь в России не отменена — на нее действует безвременный мораторий. Он отметил, что полностью отменить смертную казнь может только законодатель.

"То обстоятельство, что КС принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем", — пишет он,

При этом он выразил надежду, что придет время когда Россия отойдет от "нравственных и религиозных воззрений", которые привели в своей время к принципиальному отказу от смертной казни.

Зорькин убежден, что до тех пор, пока существуют умышленные убийства, актуальность высшей меры наказания всегда будет иметь место. Но чтобы вернуться к этой практике, по его мнению, необходимо провести оценку "общей правовой ситуации в стране" и определить, насколько сделанная уступка в пользу отмены смертной казни обеспечивает уверенный правопорядок в стране.

Зорькин также отметил, что решение суда об отказе от практики смертной казни было принято на фоне явного несогласия с этим со стороны общества.

"19 ноября 2009 года Конституционный суд принял решение, согласно которому смертная казнь в России более назначаться и применяться не может. И это в ситуации не только явного несогласия с таким подходом со стороны общественного мнения, но и отсутствия ратификации Россией подписанного ею Протокола № 6 к Конвенции (о защите прав человека и основных свобод)", — заключил Зорькин.

В свою очередь Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал позицию Валерия Зорькина. По его словам, вопрос смертной казни больше относится не к юридической, а к морально-нравственной плоскости.

"Это вопрос, готово ли общество принять на себя ответственность за убийство человека, и неизбежные ошибки в связи с этим, или нет", — сказал Клишас.

Напомним, что глава Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич заявил, что выносить на референдум вопрос об отмене смертной казни сейчас нецелесообразно. По его словам, в будущем возможно и смогут провести специальный референдум по смертной казни, но на данный момент Конституционная комиссия не видит в этом необходимости.

В январе этого года в Беларуси вынесли смертный приговор 30-летнему мужчине за убийство двух пенсионеров в Слуцке. Жертвами убийцы стали пожилиые люди возрастом 79 и 94 года.