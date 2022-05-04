Сенатори Білорусі схвалили застосування смертної кари за теракти

Схвалений законопроєкт, окрім того, дозволяє засуджувати до найвищої міри покарання за замах на вбивство іноземців чи громадських діячів країни.

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Сенатори Білорусі схвалили законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу, які розширюють застосування страти в країні. Про це пише агентство "БЕЛТА".

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Схвалений сенаторами законопроєкт коригує підхід до застосування найвищої міри покарання — смертної кари.

За словами голови Комісії із законодавства та державного будівництва Сергія Сівця, проти Білорусі "організовують численні спроби штучно наростити градус терористичної загрози", через що необхідність зміни Кримінального кодексу "не викликає сумнівів".

Топчиновник також заявив, що в країні активно вербують громадян, які за грошову винагороду готові чинити тяжкі злочини, які тягнуть за собою великі жертви серед цивільного населення.

"Загалом запропоновані новації пропорційні наявній загрозі громадській безпеці, відповідають криміногенній ситуації, що складається", — додав Сівець, коментуючи зміни до Кримінального кодексу Білорусі.

До смертної кари в республіці завдяки схваленому сенаторами законопроєкту можуть засудити за замах:

на теракт з використанням об'єктів атомної енергії, із застосуванням радіоактивних речовин або ядерних матеріалів, хімічних чи біологічних речовин;

на вбивство представника іноземної держави чи міжнародної організації з метою провокації міжнародних конфліктів чи війни;

на вбивство державного або громадського діяча через його державну або громадську діяльність з метою впливу на прийняття рішень органами влади, залякування населення, дестабілізації порядку в суспільстві.

Нагадаємо, у вересні 2021 року в Білорусі допускали можливе скасування смертної кари. В Конституційному суді припускали, що найвищий захід покарання заберуть із Кримінального кодексу в разі проведення в країні спеціального референдуму.

Наприкінці квітня 2022 року влада Білорусі анонсувала посилення Кримінального кодексу та запровадження смертної кари за "замах на вчинення актів тероризму". Нововведення сенатори хотіли затвердити після низки диверсій на об'єктах інфраструктури.