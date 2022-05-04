Сенаторы Беларуси одобрили применение смертной казни за теракты

Одобренный законопроект, помимо этого, разрешает приговаривать к наивысшей мере наказания за покушение на убийство иностранцев или общественных деятелей страны.

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Сенаторы Беларуси одобрили законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, которые расширяют применение смертной казни в стране. Об этом пишет агентство Белта.

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Одобренный сенаторами законопроект корректирует подход к применению высшей меры наказания — смертной казни.

По словам главы Комиссии по законодательству и государственному строительству Сергея Сивца, в отношении Беларуси "предпринимаются многочисленные попытки искусственно нарастить градус террористической угрозы", из-за чего необходимость изменения Уголовного кодекса "не вызывает сомнений".

Топ-чиновник также заявил, что в стране активно вербуют граждан, которые за денежное вознаграждение готовы совершать тяжкие преступления, влекущие за собой большие жертвы среди гражданского населения.

"В целом, предлагаемые новации соразмерны имеющейся угрозе общественной безопасности, отвечают складывающейся криминогенной обстановке", — добавил Сивец, комментируя изменения в Уголовный кодекс Беларуси.

К смертной казни в республике, благодаря одобренному сенаторами законопроекту, могут приговорить за покушение:

на теракт с использованием объектов атомной энергии, с применением радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ;

на убийство представителя иностранного государства или международной организации в целях провокации международных конфликтов или войны;

на убийство государственного или общественного деятеля в связи с его государственной или общественной деятельностью в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения, дестабилизации порядка в обществе.

Напомним, в сентябре 2021 года в Беларуси допускали возможную отмену смертной казни. В Конституционном суде предполагали, что наивысшая мера наказания будет удалена из Уголовного кодекса в случае проведения в стране специального референдума.

В конце апреля 2022 года власти Беларуси анонсировали ужесточение Уголовного кодекса и введение смертной казни за "покушение на совершение актов терроризма". Нововведения сенаторы хотели утвердить после ряда диверсий на объектах инфраструктуры.