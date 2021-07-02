В США ввели временный мораторий на смертную казнь

Сотрудникам генпрокуратуры поручено оценить риск страданий и боли при использовании пентобарбитала.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд на федеральном уровне ввел мораторий на смертные казни в стране.

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Как сообщает Минюст США, предыдущая администрация внесла ряд изменений в процедуры федеральных властей касаемо смертной казни.

Гарленд поручил сотрудникам возглавляемого им ведомства провести обзор данных действий.

Так, генпрокурор распорядился изучить дополнение к федеральному протоколу о смертных казнях, принятое в 2019 году, для того, чтобы оценить "риск боли и страданий, связанных с использованием пентобарбитала (средство, применяемое для смертельной инъекции. – Ред.)".

Также ведомство проведет проверку изменений от ноября прошлого года, в результате внесения которых список допустимых способов казни был расширен.

"Министерство юстиции должно обеспечить всем, кто подпадает под федеральную систему уголовного правосудия, не только права, гарантированные конституцией и законами США, но и справедливое и гуманное обращение", – сказано в заявлении.

Напомним, оккупационные власти "ЛНР" планируют ввести смертную казнь за "геноцид и незаконные методы войны".

Также сообщалось, что в апреле в Беларуси второй раз в истории помиловали приговоренных к смертной казни.

Фокус писал о том, что чиновника в Северной Корее подвергли смертной казни якобы из-за того, что он жаловался на нехватку оборудования и ресурсов, а также "медленно" работал.