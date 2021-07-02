У США ввели тимчасовий мораторій на смертну кару

Співробітникам генпрокуратури доручено оцінити ризик страждань і болю під час використання пентобарбіталу.

Генеральний прокурор США Меррик Гарланд на федеральному рівні ввів мораторій на смертні кари в країні.

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Як повідомляє Мінʼюст США, попередня адміністрація внесла низку змін у процедури федеральної влади стосовно смертної кари.

Гарленд доручив співробітникам очолюваного ним відомства провести огляд даних дій.

Так, генпрокурор розпорядився вивчити доповнення до федерального протоколу про смертну страту, ухвалене в 2019 році, для того, щоб оцінити "ризик болю і страждань, повʼязаних із використанням пентобарбіталу (засіб, що застосовується для смертельної інʼєкції. — Ред.)".

Також відомство проведе перевірку змін від листопада минулого року, внаслідок внесення яких список допустимих способів страти був розширений.

"Міністерство юстиції має забезпечити всім, хто підпадає під федеральну систему кримінального правосуддя, не тільки права, гарантовані конституцією і законами США, але й справедливе та гуманне поводження", — сказано в заяві.

Нагадаємо, окупаційна влада "ЛНР" планує ввести смертну кару за "геноцид і незаконні методи війни".

Також повідомлялося, що в квітні в Білорусі вдруге в історії помилували засуджених до смертної кари.

Фокус писав про те, що чиновника в Північній Кореї піддали до страти нібито через те, що він скаржився на брак обладнання та ресурсів, а також "повільно" працював.