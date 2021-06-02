В "ЛНР" хочуть стратити за "геноцид" і "незаконні методи війни"

Таке рішення може торкнутися українських військових, яких бойовики судять за "тероризм", а іноді і "геноцид".

Окупаційна влада "ЛНР" планує ввести смертну кару за "геноцид і незаконні методи війни". Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на "Генпрокуратуру" бойовиків.

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Силовики бойовиків звернулися до так званого глави "ЛНР" Пасічника і депутатів "Народної ради" з проханням посилити покарання за геноцид і використання заборонених засобів ведення війни.

Слідчими "Генпрокуратури" бойовиків нібито була зібрана достатня доказова база, щоб можна було посилити санкції деяких статей Кримінального кодексу "ЛНР". Йдеться, зокрема про покарання за злочини проти миру та безпеки людини.

"Йдеться про покарання за вчинення злочинів проти миру і безпеки людства, злочинів, пов'язаних із застосуванням заборонених засобів та методів ведення війни, а також вчинення геноциду", — вказується у зверненні бойовиків.

Зазначимо, що українських військових бойовики судять за "тероризм" або "геноцид" у своїх звинуваченнях. Зокрема звинувачення в геноциді отримував міністр оборони України та його заступники. Останній приклад звинувачення в "геноциді" отримав затриманий в Мінську Роман Протасевич.

Нагадаємо, Лукашенко запросив бойовиків "ЛНР" в Мінськ для допиту затриманого Протасевича. Раніше бойовики вирішили "завести справу" на засновника Nexta за нібито його участь у бойових діях на Донбасі.

Зазначимо, що Зеленський затвердив санкції РНБО, в яких присутні ватажки "ЛДНР".