В "ЛНР" хотят казнить за "геноцид" и "незаконные методы войны"

Такое решение может коснуться украинских военных, которых боевики судят за "терроризм", а иногда и "геноцид".

Оккупационные власти "ЛНР" планируют ввести смертную казнь за "геноцид и незаконные методы войны". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на "Генпрокуратуру" боевиков.

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Силовики боевиков обратились к так называемому главе "ЛНР" Пасечнику и депутатам "Народного совета" с просьбой ужесточить наказание за геноцид и использование запрещенных средств ведения войны.

Следователи "Генпрокуратуры" боевиков якобы была собрана достаточная доказательная база, чтобы можно было усилить санкции некоторых статей Уголовного кодекса "ЛНР". Речь идет, в том числе о наказании за преступления против мира и безопасности человека.

"Речь идет о наказании за совершение преступлений против мира и безопасности человечества, преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, а также совершение геноцида", — указывается в обращении боевиков.

Отметим, что украинских военных боевики судят за "терроризм" или "геноцид" в своих обвинениях. В частности обвинение в геноциде получал министр обороны Украины и его заместители. Последний пример обвинения в "геноциде" получил задержанный в Минске Роман Протасевич.

Напомним, Лукашенко пригласил боевиков "ЛНР" в Минск для допроса задержанного Протасевича. Ранее боевики решили "завести дело" на основателя Nexta за якобы его участие в боевых действиях на Донбассе.

Отметим, что Зеленский утвердил санкции СНБО, в которых присутствуют главари "ЛДНР".