"Милости просим", - Лукашенко пригласил боевиков "ЛНР" в Минск для допроса Протасевича (видео)

По словам Лукашенко, Протасевич во время задержания утверждал, что "ему грозит смертная казнь" из-за того, что в "ЛНР" ему "могут предъявить претензии".

Александр Лукашенко во время заседания, которое транслировалось по белорусскому государственному телевидению, заявил, что боевики на востоке Украины возбудили "уголовное дело" в отношении экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и пригласил сепаратистов в Беларусь "задать задержанному вопросы".

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"Я сказал президенту Путину, это я ему напомнил, что возбуждено уголовное дело. И сказал, что если у них будут вопросы к ним — милости просим, пожалуйста, задайте им вопросы. Потому что людей убивали они там, на Донбассе", — отметил Лукашенко.

По словам Лукашенко, Протасевич во время задержания утверждал, что ему "грозит смертная казнь" именно из-за того, что боевики ему "могут предъявить обвинения".

"Он знал что говорил. Он понимал, что там, на юго-востоке Украины ему могут быть предъявлены претензии. И это уже совершенно иная ситуация", — подчеркнул Лукашенко.

Впрочем, заявил Лукашенко, следствие в отношении задержанного Протасевича и его девушки Софии Сапеги будет проходить в Беларуси.

1 июня агентство "РИА Новости" со ссылкой на представителя "генеральной прокуратуры ЛНР" Инну Семенову сообщило, что "ведомство" обратилось к властям Беларуси с просьбой предоставить Протасевича для проведения следственного эксперимента.

По ее словам, в ходе расследования уголовного дела установлена причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры.

"В настоящий момент перед следователями стоит задача выяснить, в каких конкретно боевых действиях подозреваемый Протасевич принимал непосредственное участие", – пояснила Семенова.

"ЛНР" также предложила "правовую помощь" в расследовании, которое ведется в отношении Протасевича в Беларуси.

Напомним, ранее "генпрокуратура ЛНР" возбудила уголовное дело в отношении Протасевича по подозрению в том, что он в 2014 году добровольно вступил в батальон "Азов" и принимал участие в боевых действиях на территории Донбасса.

Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий подтвердил, что Протасевич участвовал в Антитеррористической операции на Донбассе вместе с батальоном "Азов". Однако, по словам Билецкого, тот был на востоке Украины в качестве журналиста.

Протасевича и Сапегу задержали в Минске 23 мая после вынужденной посадки самолета компании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. По словам очевидцев, во время задержания экс-главред Telegram-канала NEXTA утверждал, что "его там ждет смертная казнь".