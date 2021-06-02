"Ласкаво просимо", — Лукашенко запросив бойовиків "ЛНР" у Мінськ для допиту Протасевича (відео)

За словами Лукашенка, Протасевич під час затримання стверджував, що "йому загрожує смертна кара" через те, що в "ЛНР" йому "можуть пред'явити претензії".

Олександр Лукашенко під час засідання, яке транслювалося на білоруському державному телебаченні, заявив, що бойовики на сході України порушили "кримінальну справу" щодо ексголовного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича і запросив сепаратистів у Білорусь "поставити затриманому питання".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Я сказав президенту Путіну, це я йому нагадав, що порушено кримінальну справу. І сказав, що якщо в них будуть питання до них — ласкаво просимо, будь ласка, поставте їм питання. Тому що людей вбивали вони там, на Донбасі", — зазначив Лукашенко.

За словами Лукашенка, Протасевич під час затримання стверджував, що йому "загрожує смертна кара" саме через те, що бойовики йому "можуть пред'явити звинувачення".

"Він знав, що говорив. Він розумів, що там, на південному сході України, йому можуть бути пред'явлені претензії. І це вже зовсім інша ситуація", — підкреслив Лукашенко.

Втім, заявив Лукашенко, слідство щодо затриманого Протасевича та його дівчини Софії Сапеги буде проходити в Білорусі.

1 червня агентство "РИА Новости" з посиланням на представника "генеральної прокуратури ЛНР" Інну Семенову повідомило, що "відомство" звернулося до влади Білорусі з проханням надати Протасевича для проведення слідчого експерименту.

За її словами, у ході розслідування кримінальної справи встановлено причетність Протасевича до обстрілу мирного населення Донбасу і знищення цивільної інфраструктури.

"Наразі перед слідчими стоїть завдання з'ясувати, у яких конкретно бойових діях підозрюваний Протасевич брав безпосередню участь", — пояснила Семенова.

"ЛНР" також запропонувала "правову допомогу" в розслідуванні, яке проводиться щодо Протасевича в Білорусі.

Нагадаємо, раніше "генпрокуратура ЛНР" порушила кримінальну справу щодо Протасевича за підозрою в тому, що він у 2014 році добровільно вступив у батальйон "Азов" і брав участь у бойових діях на території Донбасу.

Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький підтвердив, що Протасевич брав участь в антитерористичній операції на Донбасі разом з батальйоном "Азов". Однак, за словами Білецького, той був на сході України в ролі журналіста.

Протасевича і Сапегу затримали в Мінську 23 травня після вимушеної посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. За словами очевидців, під час затримання ексголовний редактор Telegram-каналу NEXTA стверджував, що "на нього там чекає смертна кара".