В Ірані винесли перший смертний вирок протестувальнику: влада назвала його "ворогом Бога"
Суд проходив у закритому режимі, місце ухвалення вироку приховують. Ще 20 обвинуваченим може загрожувати страта. Понад 300 людей були вбиті силовиками на протестах.
Суд у Тегерані засудив до страти учасника протестів, які почалися по всьому Ірану після загибелі 22-річної Махси Аміні після зустрічі з "поліцією моралі". Про це повідомило агентство Iran International із посиланням на дані судової системи країни.
Засудженого до смерті звинуватили в підпалі державної будівлі, порушенні громадського порядку та створенні загрози нацбезпеці. Це лише початок розгляду справ заарештованих учасників акцій протесту, більшу частину вироків винесуть згодом .
Судова влада не називає ім'я засудженого до смерті. Суд проходив у закритому режимі, місце винесення вироку невідоме.
"У більшості подібних справ уряд не дозволяє відповідачам обирати собі адвокатів, належної правової процедури не дотримується", — підкреслили журналісти.
Вирок ухвалив суд першої інстанції, його можна оскаржити у вищому апеляційному суді.
"Німецька хвиля" з посиланням на іранський судовий портал Mizan додала, що протестувальника звинуватили в "корупції та мохаребі — війні проти Бога". Тегеран трактує останню статтю як особливо тяжкий злочин, за який належить смертна кара без інших звинувачень.
На іншому засіданні суду в Тегерані до різних термінів позбавлення волі, від п'яти до десяти років в'язниці, засудили ще п'ятьох протестувальників. Їх звинувачували у "змові з метою скоєння злочинів проти національної безпеки та порушення громадського порядку".
Свавільні арешти в Ірані — що каже влада?
Генеральний прокурор Ірану Мохаммад Джафар Монтазері заявляв, що за хвилею протестів в Ірані стоять Сполучені Штати та їхні союзники.
"Вони обдурили деяких протестувальників і заплатили деяким іншим, щоб зупинити прогрес Ісламської Республіки. Протестувальники вбили близько 40 членів революційної гвардії, напіввоєнного ополчення "Басідж" та інших співробітників служби безпеки", — стверджував він.
За даними Al Jazeera, тільки в Тегерані винесли понад 1000 звинувачувальних висновків, сотні людей заарештували по всій країні. Високопоставлені іранські чиновники закликали до прискорених судів і покарань.
Більшість членів іранського парламенту — група із 227 осіб — закликала до суворих покарань усіх затриманих за участь в антиурядових протестах.
Організація Iran Human Rights, що базується в Норвегії, повідомила, що мінімум 20 протестувальникам загрожує смертна кара. Директор організації Махмуд Амірі-Мохаддам закликав міжнародне співтовариство вжити термінових заходів і попередити Тегеран про наслідки.
Протести в Ірані спалахнули в 140 містах і селищах
Протести проти духовенства Ірану спалахнули два місяці тому після смерті Махси Аміні, затриманої "поліцією моралі" за нібито порушення суворих правил носіння хіджабу. Протести спалахнули в 140 містах і селищах.
Протести стали серйозною проблемою для Ісламської Республіки більш ніж за десятиліття, доповнює ВВС.
Правозахисна агенція Ірану HRANA повідомило про вбивство 341 протестувальника, у тому числі 52 дітей під час жорстокого розгону силами безпеки. Усього затримано 15 820 осіб, відомо про загибель 39 співробітників служби безпеки.
За даними судових органів, понад 2000 осіб уже звинуватили в підтримці заворушень.
Нагадаємо, що нещодавно жертвами "поліції моралі" в Ірані стали дві дівчини 16 і 17 років. Відеоблогерка Саріна Есмаїлзаде померла від ударів палицями по голові, а Ніка Шакарамі тікала від силовиків, і з нею зник зв'язок.
За підбурювання до протестів затримали дочку колишнього президента Ірану Акбара Хашемі Рафсанджані.