В Ірані винесли перший смертний вирок протестувальнику: влада назвала його "ворогом Бога"

Суд проходив у закритому режимі, місце ухвалення вироку приховують. Ще 20 обвинуваченим може загрожувати страта. Понад 300 людей були вбиті силовиками на протестах.

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Суд у Тегерані засудив до страти учасника протестів, які почалися по всьому Ірану після загибелі 22-річної Махси Аміні після зустрічі з "поліцією моралі". Про це повідомило агентство Iran International із посиланням на дані судової системи країни.

Засудженого до смерті звинуватили в підпалі державної будівлі, порушенні громадського порядку та створенні загрози нацбезпеці. Це лише початок розгляду справ заарештованих учасників акцій протесту, більшу частину вироків винесуть згодом .

Судова влада не називає ім'я засудженого до смерті. Суд проходив у закритому режимі, місце винесення вироку невідоме.

[ + – ] За даними судових органів, понад 2000 осіб звинуватили в підтримці заворушень

"У більшості подібних справ уряд не дозволяє відповідачам обирати собі адвокатів, належної правової процедури не дотримується", — підкреслили журналісти.

Вирок ухвалив суд першої інстанції, його можна оскаржити у вищому апеляційному суді.

"Німецька хвиля" з посиланням на іранський судовий портал Mizan додала, що протестувальника звинуватили в "корупції та мохаребі — війні проти Бога". Тегеран трактує останню статтю як особливо тяжкий злочин, за який належить смертна кара без інших звинувачень.

На іншому засіданні суду в Тегерані до різних термінів позбавлення волі, від п'яти до десяти років в'язниці, засудили ще п'ятьох протестувальників. Їх звинувачували у "змові з метою скоєння злочинів проти національної безпеки та порушення громадського порядку".

Свавільні арешти в Ірані — що каже влада?

Генеральний прокурор Ірану Мохаммад Джафар Монтазері заявляв, що за хвилею протестів в Ірані стоять Сполучені Штати та їхні союзники.

[ + – ] Протести проти духовенства Ірану спалахнули два місяці тому

"Вони обдурили деяких протестувальників і заплатили деяким іншим, щоб зупинити прогрес Ісламської Республіки. Протестувальники вбили близько 40 членів революційної гвардії, напіввоєнного ополчення "Басідж" та інших співробітників служби безпеки", — стверджував він.

За даними Al Jazeera, тільки в Тегерані винесли понад 1000 звинувачувальних висновків, сотні людей заарештували по всій країні. Високопоставлені іранські чиновники закликали до прискорених судів і покарань.

Більшість членів іранського парламенту — група із 227 осіб — закликала до суворих покарань усіх затриманих за участь в антиурядових протестах.

Організація Iran Human Rights, що базується в Норвегії, повідомила, що мінімум 20 протестувальникам загрожує смертна кара. Директор організації Махмуд Амірі-Мохаддам закликав міжнародне співтовариство вжити термінових заходів і попередити Тегеран про наслідки.

Протести в Ірані спалахнули в 140 містах і селищах

Протести проти духовенства Ірану спалахнули два місяці тому після смерті Махси Аміні, затриманої "поліцією моралі" за нібито порушення суворих правил носіння хіджабу. Протести спалахнули в 140 містах і селищах.

Протести стали серйозною проблемою для Ісламської Республіки більш ніж за десятиліття, доповнює ВВС.

Правозахисна агенція Ірану HRANA повідомило про вбивство 341 протестувальника, у тому числі 52 дітей під час жорстокого розгону силами безпеки. Усього затримано 15 820 осіб, відомо про загибель 39 співробітників служби безпеки.

[ + – ] В Ірані був убитий 341 протестувальник

За даними судових органів, понад 2000 осіб уже звинуватили в підтримці заворушень.

Нагадаємо, що нещодавно жертвами "поліції моралі" в Ірані стали дві дівчини 16 і 17 років. Відеоблогерка Саріна Есмаїлзаде померла від ударів палицями по голові, а Ніка Шакарамі тікала від силовиків, і з нею зник зв'язок.

За підбурювання до протестів затримали дочку колишнього президента Ірану Акбара Хашемі Рафсанджані.