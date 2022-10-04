Поліція моралі в Ірані вбила ще двох дівчат, 16 і 17 років. В однієї – перелом черепа (фото)

За даними Amnesty International, 16-річна відеоблогерка Саріна Есмаїлзаде померла від ударів палицями по голові. 17-річна Ніка Шакарамі мала травми в області голови. В офіційному висновку про смерть йдеться про те, що учасниця протестів впала з висоти, але родичі в це не вірять.

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Жертвами шаріатської поліції Ірану стали ще дві дівчини, 16 та 17 років. Після чергового зіткнення з протестувальниками, які виступають проти носіння хіджабів на вулицях, тіло однієї з жертв видали родичам із роздробленим черепом. Про це повідомляє The Sun.

За даними Amnesty International, 16-річна відеоблогерка Саріна Есмаїлзаде померла від ударів палицями по голові. Офіційна влада передала тіло загиблої родичам, які шукали її близько десяти днів.

[ + – ] 17-річна Ніка Шакарамі

17-річна Ніка Шакарамі зникла 20 вересня. Вона вийшла з будинку з пляшкою води та рушником, згодом родичі зрозуміли, що вони їй були потрібні, щоб закрити обличчя від сльозогінного газу. Під час свого останнього телефонного дзвінка подрузі дівчина сказала, що тікає від агентів охорони. Того ж вечора її облікові записи в Telegram і Instagram видалили і телефон вимкнули.

Наступні десять днів родичі обдзвонювали в'язниці, лікарні та морги. Нарешті з'ясували, що дівчина, що відповідає опису, знаходиться в одному з моргів. Повідомляється, що у жертви поліції моралі були ознаки перелому черепа і розбитий ніс.

[ + – ] Протести на вулицях Ірану

Але в офіційному висновку про смерть йдеться про те, що пошкодження пов'язані з падінням з висоти. Родичі не вважають таку версію правдоподібною. За їхніми словами, на показаній фотографії вона лежить на тротуарі, пляшка води та телефон виглядають так, ніби їх хтось поклав поряд із нею.

[ + – ] Мехса Аміні

За даними правозахисних груп, під час протестів, які охопили Іран після смерті активістки Мехси Аміні минулого місяця, вже загинуло щонайменше 130 людей. Іранські активісти стверджують, що жертвами влади стали понад 300 людей.

Раніше Фокус повідомляв, що минулого місяця поліція Тегерана побила до смерті 22-річну Махсу Аміні через те, що вона була на вулиці без хіджабу. Після цього випадку Іран охопив масові протести.