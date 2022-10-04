Полиция нравов в Иране убила еще двух девушек, 16 и 17 лет. У одной — перелом черепа (фото)

По данным Amnesty International, 16-летняя видеоблогер Сарина Эсмаилзаде умерла от ударов дубинками по голове. У 17-летней Ники Шакарами были повреждения в области головы. В официальном заключении о смерти говорится, что участница протестов упала с высоты, но родственники в это не верят.

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Жертвами шариатской полиции Ирана стали еще две девушки, 16 и 17 лет. После очередного столкновения с протестующими, которые выступают против ношения хиджабов на улицах, тело одной из жертв выдали родственникам с раздробленным черепом. Об этом сообщает The Sun.

По данным Amnesty International, 16-летняя видеоблогер Сарина Эсмаилзаде умерла от ударов дубинками по голове. Официальные власти передали тело погибшей родственникам, которые искали ее около десяти дней.

[ + – ] 17-летняя Ника Шакарами

17-летняя Ника Шакарами пропала 20 сентября. Она вышла из дома с бутылкой воды и полотенцем, впоследствии родственники поняли, что оно ей было нужно, чтобы закрыть лицо от слезоточивого газа. Во своего последнего телефонного звонка подруге девушка сказала, что убегает от агентов охраны. В тот же вечер ее аккаунты в Telegram и Instagram были удалены и телефон выключен.

Следующие десять дней родственники обзванивали тюрьмы, больницы и морги. Наконец выяснили, что дервушка, соответствующая описанию, находится в одном из моргов. Сообщается, что у жертвы полиции нравов были признаки перелома черепа и разбитый нос.

[ + – ] Протесты на иранских улицах.

Но в официальном заключении о смерти говорится, что повреждения связаны с падением с высоты. Родственники не считают такую версию правдоподобной. По их словам, на показанной фотографии она лежит на тротуаре, бутылка воды и телефон выглядят так, будто их кто-то положил рядом с ней.

[ + – ] Мехса Амини

По данным правозащитных групп, во время протестов, которые охватили Иран после смерти активистки Мехсы Амини в прошлом месяце, уже погибло не менее 130 человек. Иранские активисты утверждают, что жертвами властей стали более 300 человек.

Ранее Фокус сообщал, что в прошлом месяце полиция Тегерана избила до смерти 22-летнюю Махсу Амини из-за того, что она была на улице без хиджаба. После этого случая Иран охватили массовые протесты.