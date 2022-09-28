Протесты в Иране продолжаются: задержана дочь экс-президента, погибли 76 человек, — СМИ

Журналисты пишут, что к студенческим протестам начались присоединяться профессора местных университетов. Правозащитники утверждают, что власти блокируют в стране ИНтернет.

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В Иране задержали дочь бывшего президента Акбара Хашеми Рафсанджани за подстрекательство к протестам, о чем пишет Радио Свобода.

Сообщается, что протесты продолжаются 12 дней. Они начались после смерти девушки Махсы Амини в различных городах, среди которых Тегеран, Тебриз, Карадж, Кум, Язд. В результате протестов, как сообщает Центр прав человека в Иране, который базируется в Нью-Йорке, по меньшей мере 76 человек были убиты.

"Иран все еще находится в состоянии отключения интернета/мобильной связи, но некоторые видео все еще выходят", — сказано в сообщении центра.

Кроме того, как заявило полуофициальное информационное агентство Fars, из-за протестов убили 60 человек. Официальные власти подтверждают о 41 погибшем.

Также в материале сказано, что было проведено 1200 арестов по всему Ирану. Среди задержанных не только активисты, но и местные журналисты. К протестующим присоединились профессора иранских университетов. Некоторые из них уволились или отказались проводить занятия.

Напомним, что протесты в Иране начались после смерти 22-летней девушки Махсы Амини. Ее задержали местные силовики за "неправильное ношение хиджаба". Правозащитники утверждают, что девушка была забита до смерти. Из-за этого многие молодые люди вышли на улицы. Протесты переросли в стычки с правоохранителями, служащими Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее Фокус писал, что полиция в Париже применила газ против демонстрантов у посольства Ирана. Несколько сотен французов пришли поддержать жителей Ирана, выходящих на протесты против полиции нравов в своей стране.