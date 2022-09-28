Протести в Ірані продовжуються: затримано доньку експрезидента, загинуло 76 людей, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що до студентських протестів почали приєднуватись професори місцевих університетів. Правозахисники стверджують, що влада блокує в країні Інтернет.

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В Ірані затримали дочку колишнього президента Акбара Хашемі Рафсанджані за підбурювання до протестів, про що пише Радіо Свобода.

Повідомляється, що протести тривають 12 днів. Вони почалися після смерті дівчини Махси Аміні у різних містах, серед яких Тегеран, Тебріз, Карадж, Кум, Язд. В результаті протестів, як повідомляє Центр прав людини в Ірані, що базується в Нью-Йорку, щонайменше 76 людей було вбито.

"Іран все ще перебуває у стані відключення інтернету/мобільного зв'язку, але деякі відео все ще виходять", — сказано у повідомленні центру.

Крім того, як заявило напівофіційне інформаційне агентство Fars, через протести вбили 60 людей. Офіційна влада підтверджує про 41 загиблого.

Також у матеріалі сказано, що було проведено 1200 арештів по всьому Ірану. Серед затриманих не лише активісти, а й місцеві журналісти. До протестувальників приєдналися професори іранських університетів. Дехто з них звільнився або відмовився проводити заняття.

Нагадаємо, що протести в Ірані почалися після смерті 22-річної дівчини Махси Аміні. Її затримали місцеві силовики за "неправильне носіння хіджабу". Правозахисники стверджують, що дівчина була забита до смерті. Через це багато молодих людей вийшли на вулиці. Протести переросли у сутички з правоохоронцями, які служать Корпусу вартових ісламської революції (КСІР).

Раніше Фокус писав, що поліція в Парижі застосувала газ проти демонстрантів біля посольства Ірану. Декілька сотень французів прийшли підтримати мешканців Ірану, які виходять на протести проти поліції вдач у своїй країні.