Протести в Ірані продовжуються: загинули вже понад 50 людей, 1200 заарештовано, — ЗМІ

Правоохоронці заявили, що проти протестувальників використовують вогнепальну зброю. Протести охопили вже 80 міст Ісламської Республіки.

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Під час антиурядових протестів в Ірані загинули вже щонайменше 57 людей. Про це повідомили в Іранській правозахисній організації в Ослові, пише Радіо Свобода.

Повідомляється, що через те, що уряд Ірану блокує Інтернет, дуже важко підтвердити значну кількість отриманих повідомлень про загибель протестувальників. Зазначається, що влада вже заявила про 41 загиблого.

У матеріалі сказано, що протести в Ірані продовжуються вже 10 ночей поспіль. Вони розпочалися після смерті 22-річної дівчини Махси Аміні, яку затримали силовики за "неправильне носіння хіджабу". Невдовзі дівчина померла. Правозахисники стверджують, що дівчину було забито до смерті під час затримання.

Журналісти пишуть, що силовики використовують проти протестувальників вогнепальну зброю.

Також повідомляється, що влада Ірану відкидає критику Заходу про жорстоке придушення протестів. Було затримано вже 1200 людей. Судова влада Ірану заявила, що вже змогла створити спеціальні суди для процесів над протестувальниками. Влада каже, що всі незгодні з режимом фінансують "з-за кордону".

Журналісти пишуть, що протести поширилися на понад 80 міст Ірану.

Раніше Фокус писав, що поліція в Парижі застосувала газ проти демонстрантів біля посольства Ірану. Декілька сотень французів прийшли підтримати мешканців Ірану, які виходять на протести проти поліції вдач у своїй країні.

Ще нагадаємо, що Іранські дрони-камікадзе комплектують процесорами із США. У блоках управління польотом дронів Shahed-131 є кілька плат із процесорами від американської компанії Texas Instruments. Систему GPS-наведення апарата важко придушити засобами РЕБ.

Також повідомлялося, що ЗСУ вдарили по центру підготовки операторів іранських дронів у Херсонській області. Центр знаходиться у селищі Чулаківка біля Кінбурнської коси. Офіційного підтвердження інформації наразі немає.