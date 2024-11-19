В обмін на звільнення урядових будівель: "президент" Абхазії подав у відставку (документ)

Якщо мітингувальники не покинуть, захоплені під час протестів адмінбудівлі 19 листопада, то Аслан Бжанія відкличе свою заяву про відставку.

В окупованій частині території Грузії — Абхазії після масових протестів подав у відставку так званий "президент республіки" Аслан Бжанія. Про це повідомила пресслужба "президента" Абхазії.

"Президент Республіки Абхазія Аслан Бжанія подає заяву про відставку", — йдеться у повідомленні.

Заява про відставку Фото: Соцмережi

В пресслужбі уточнили, що між представниками влади та опозиції було підписано угоду, відповідно до якої мітингувальники 19 листопада зобов'язані звільнити захоплені урядові будівлі.

"У разі невиконання цього пункту Президент Республіки Абхазія Бжанія А.Г. відкликає заяву про відставку", — йдеться в Угоді.

Окрім "президента", у відставку піде й прем'єр-міністр Олександр Анкваб. Виконувачем обов'язків глави "республіки" стане "віцепрезидент" Абхазії Бадра Гунба, а посаду нового глави уряду обійме "експрем'єр" Валерій Бганба.

Зазначимо, що відставка відбувається на тлі масових протестів в Абхазії, які викликані підписанням російсько-абхазької угоди щодо інвестиційних проєктів.

Водночас учасники акції виступають не проти "союзників", тобто Росії, а за захист національних інтересів республіки. Президента Бжанію вони ж звинувачують в узурпації влади задля власної вигоди.

Нагадаємо, 16 листопада "президент" Абхазії заявив про переворот і готовність піти у відставку.

15 листопада протестувальники в Абхазії штурмували парламент через угоду з Москвою.