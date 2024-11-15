Протестувальники в Абхазії штурмують парламент через угоду з Москвою: що відомо

У самопроголошеній республіці Абхазія тривають масові протести через інвестиційну угоду з Росією. Місцеві жителі вважають, що це загроза суверенітету.

У місті Сухумі в частково визнаній республіці Абхазія тривають протести проти ратифікації інвестиційної угоди з Росією. Частину опозиціонерів затримали, але відпустили після того, як протестувальники перекрили рух через три мости. Про протести пише видання "Агентство. Новости".

Протести в Абхазії

Зараз біля будівлі парламенту триває акція протесту і місцеві Telegram-канали повідомляють, що частина правоохоронців перейшла на бік протестувальників. На відео з місця події видно, що мітингувальники зламали паркан і пробили колеса у військових машин.

Військовий автомобіль біля будівлі парламенту Фото: РИА Новости

Попри те, що розгляд питання було відкладено на наступний тиждень, протестувальники не розійшлися і прорвалися на територію парламенту. Силовики біля будівлі парламенту країни розпилили сльозогінний газ.

Народ побоюється, що угода посилить російський контроль у регіоні, загрожуючи його суверенітету. Ситуація залишається напруженою, протести тривають. Протестувальники оточують комплекс урядових будівель.

З чого почалися протести в Абхазії

Наприкінці жовтня міністр економічного розвитку Росії Максим Решетніков і віцепрем'єрка Абхазії Крістіна Озган підписали угоду, яка дає змогу російським компаніям реалізовувати на території республіки інвестиційні проєкти. 11 листопада парламент Абхазії ухвалив відповідний закон "про регулювання статусу багатофункціональних комплексів на території країни", у якому, зокрема, йдеться про російсько-абхазьку угоду.

Протестувальники біля парламенту Абхазії Фото: РИА Новости

Цей документ визначає умови інвестицій російських компаній в абхазьку економіку і надає податкові пільги інвесторам.

Почалися протести, і 12 листопада затримали чотирьох (за іншими даними, п'ятьох) людей — колишніх депутатів парламенту Гаррі Кокая, Алмасхана Ардзінбу, Рамаза Джопуа, а також опозиційного активіста Омара Смира.

Після цього активісти зібралися біля будівлі Служби держбезпеки (СГБ) у Сухумі. Під час протестів автомобіль протаранив паркан біля будівлі СДБ. Протестувальники вночі перекрили всі три мости, які забезпечують транспортне сполучення міста. У підсумку туристи з РФ переходили пішки міст у напрямку кордону з Росією.

Протести в Абхазії

Абхазька опозиція документ розкритикувала. Наприклад, ексміністр економіки Адгур Ардзінба вважає, що угода "дасть олігархам безмірні пільги і зелене світло на розпродаж Абхазії".

Вплив Росії

"Основним ідейним натхненником" угоди депутат абхазького парламенту Даут Хутаба називав російський холдинг Mantera Group. Він належить Андрію Скоку, якого називають керівником активів сім'ї ексголови Мінсільгоспу Олександра Ткачова. Ця компанія має намір побудувати в Абхазії преміум-готель та інвестувати у форелеве господарство.

Цього року процес ратифікації угоди застопорився. На початку осені Москва, яка фінансує приблизно половину абхазького бюджету, натякнула на те, що зволікання з ухваленням цього та іншого важливого для Росії договору — про визнання та виконання судових і арбітражних рішень в економічних справах — спричинить проблеми. 3 вересня влада в Сухумі повідомила, що Росія призупинила додаткові соцвиплати абхазьким учителям і лікарям. 26 вересня абхазький парламент схвалив угоду про судові та арбітражні рішення.

Один із перекритих мостів в Абхазії Фото: РИА Новости

Нагадаємо, на початку серпня, у річницю початку збройної агресії Російської Федерації проти Грузії, у НАТО заявили про повну підтримку територіальної цілісності та суверенітету країни, закликавши Москву вивести війська з території Південної Осетії та Абхазії.