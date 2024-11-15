Протестующие в Абхазии штурмуют парламент из-за соглашения с Москвой: что известно

В самопровозглашенной республике Абхазия продолжаются массовые протесты из-за инвестиционного соглашения с Россией. Местные жители считают, что это угроза суверенитету.

В городе Сухуми в частично признанной республике Абхазия продолжаются протесты против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Часть оппозиционеров задержали, но отпустили после того, как протестующие перекрыли движение через три моста. О протестах пишет издание "Агентство. Новости".

Протесты в Абхазии

Сейчас у здания парламента продолжается акция протеста и местные Telegram-каналы сообщают, что часть правоохранителей перешла на сторону протестующих. На видео с места события видно, что митингующие сломали забор и пробили колеса у военных машин.

Военный автомобиль у здания парламента Фото: РИА Новости

Несмотря на то, что рассмотрение вопроса было отложено на следующую неделю, протестующие не разошлись и прорвались на территорию парламента. Силовики у здания парламента страны распылили слезоточивый газ.

Народ опасается, что соглашение усилит российский контроль в регионе, угрожая его суверенитету. Ситуация остается напряженной, протесты продолжаются. Протестующие окружают комплекс правительственных зданий.

С чего начались протесты в Абхазии

В конце октября министр экономического развития России Максим Решетников и вице-премьер Абхазии Кристина Озган подписали соглашение, позволяющее российским компаниям реализовывать на территории республики инвестиционные проекты. 11 ноября парламент Абхазии принял соответствующий закон "о регулировании статуса многофункциональных комплексов на территории страны", в котором в том числе идет речь в российско-абхазском соглашении.

Протестующие у парламента Абхазии Фото: РИА Новости

Этот документ определяет условия инвестиций российских компаний в абхазскую экономику и предоставляет налоговые льготы инвесторам.

Начались протесты, и 12 ноября были задержаны четыре (по другим данным пять) человека — бывшие депутаты парламента Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Рамаз Джопуа, а также оппозиционный активист Омар Смыр.

После этого активисты собрались у здания Службы госбезопасности (СГБ) в Сухуме. Во время протестов автомобиль протаранил забор у здания СГБ. Протестующие ночью перекрыли все три моста, которые обеспечивают транспортное сообщение города. В итоге туристы из РФ переходили пешком мост по направлению к границе с Россией.

Протесты в Абхазии

Абхазская оппозиция документ раскритиковала. Например, экс-министр экономики Адгур Ардзинба считает, что соглашение "даст олигархам безмерные льготы и зеленый свет на распродажу Абхазии".

Влияние России

"Основным идейными вдохновителем" соглашения депутат абхазского парламента Даут Хутаба называл российский холдинг Mantera Group. Он принадлежит Андрею Скоку, которого называют управляющим активами семьи экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. Эта компания собирается построить в Абхазии премиум-отель и инвестировать в форелевое хозяйство.

В этом году процесс ратификации соглашения застопорился. В начале осени Москва, финансирующая примерно половину абхазского бюджета, намекнула на то, что промедление с принятием этого и другого важного для России договора — о признании и исполнении судебных и арбитражных решений по экономическим делам — повлечет проблемы. 3 сентября власти в Сухуми сообщили, что Россия приостановила дополнительные соцвыплаты абхазским учителям и врачам. 26 сентября абхазский парламент одобрил соглашение о судебных и арбитражных решениях.

Один из перекрытых мостов в Абхазии Фото: РИА Новости

Напомним, в начале августа, в годовщину начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Грузии в НАТО заявили о полной поддержке территориальной целостности и суверенитета страны, призвав Москву вывести войска из территории Южной Осетии и Абхазии.