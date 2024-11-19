В обмен на освобождение правительственных зданий: "президент" Абхазии подал в отставку (документ)

Если митингующие не покинут, захваченные во время протестов админздания 19 ноября, то Аслан Бжания отзовет свое заявление об отставке.

В оккупированной части территории Грузии — Абхазии после массовых протестов подал в отставку так называемый "президент республики" Аслан Бжания. Об этом сообщила пресс-служба "президента" Абхазии.

"Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подает заявление об отставке", — говорится в сообщении.

Заявление об отставке Фото: Соцсети

В пресс-службе уточнили, что между представителями власти и оппозиции было подписано соглашение, в соответствии с которым митингующие 19 ноября обязаны освободить захваченные правительственные здания.

"В случае невыполнения этого пункта Президент Республики Абхазия Бжания А.Г. отзывает заявление об отставке", — говорится в Соглашении.

Кроме "президента", в отставку уйдет и премьер-министр Александр Анкваб. Исполняющим обязанности главы "республики" станет "вице-президент" Абхазии Бадра Гунба, а должность нового главы правительства займет "экс-премьер" Валерий Бганба.

Отметим, что отставка происходит на фоне массовых протестов в Абхазии, которые вызваны подписанием российско-абхазского соглашения по инвестиционным проектам.

В то же время участники акции выступают не против "союзников", то есть России, а за защиту национальных интересов республики. Президента Бжанию они же обвиняют в узурпации власти ради собственной выгоды.

Напомним, 16 ноября "президент" Абхазии заявил о перевороте и готовности уйти в отставку.

15 ноября протестующие в Абхазии штурмовали парламент из-за соглашения с Москвой.