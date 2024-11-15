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Мир

Протесты в Абхазии: митингующие зашли в парламент и требуют отставки президента

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Фото: Соцсети | Митингующие зашли в парламент через окна и двери, сопротивления им не оказывали

Протестующие в Сухуми освободили от решеток окна парламента и заполнили коридоры здания. Администрация президента готовит документ об отзыве законопроекта, но оппозиция требует большего.

В конце октября было заключено российско-абхазское соглашение по инвестиционным проектам, которое вызвало волну протестов. В городе Сухуми протестующие устроили масштабную акцию под парламентом. Фокус собрал все, что известно о последних событиях там.

Абхазия сегодня: что происходит в Сухуми

Протестующие призвали к отставке президента Абхазии Аслана Бжании. В районе парламента раздались выстрелы, но местные передали, что никто не пострадал. Также против участников акции применили слезоточивый газ и дымовые шашки.

В 14:02 в соцсетях передали, что протестующие уже зашли внутрь здания парламента. Также участники акций вырвали из окон решетки.

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Митингующие освобождают окна парламента от решеток
Фото: Соцсети
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Участники акции вырвали решетки из окон и зашли в парламент
Фото: Соцсети

"Теперь депутаты ближе к народу", — подписали кадры в медиа RESPUBLICA.

На видео с места событий видно, что протестующие начали массово заходить в парламент через окна и двери. Отмечается, что правоохранители не пытались этому помешать.

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Митингующие заходят в здание парламента
Фото: Соцсети

"Коридоры парламента заполнил народ", — передали журналисты.

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Протестующие зашли в абхазский парламент
Фото: Соцсети

Протестующие, продвигаясь толпой внутри здания, призвали не повреждать ничего в кабинетах и предложили силовикам присоединиться к народу. Правоохранители не совершали сопротивления, а впоследствии начали переходить на сторону участников акции.

Оппозиционер Леван Микаа заявил, что будет оставаться внутри до отставки Бжании. Сообщается, что кабинет президента оказался пустым.

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Леван Микаа в парламенте Абхазии
Фото: Соцсети
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Протестующие внутри абхазского парламента
Фото: Соцсети

Новости Абхазии: чего хочет оппозиция

В RESPUBLICA опубликовали совместное заявление оппозиционеров. В нем говорится, что действия протестующих "не направлены против российско-абхазских отношений".

"Напротив, мы, как оппозиция, всегда подчеркивали важность братских и стратегических связей между нашими странами. Однако Аслан Бжания все свое правление пытался использовать эти отношения в своих корыстных интересах, манипулируя ими для укрепления своего режима. Мы неоднократно предупреждали, что такая риторика и откровенная ложь, к которой не стеснялся прибегать Бжания, могут повлиять не на отношения с Россией, а скорее — на внутреннюю ситуацию в Абхазии. Эти манипуляции имели лишь негативные последствия, ударив прежде всего по самому Бжании, а не по нашим стратегическим союзникам", — подчеркнули оппозиционеры.

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Протестующие внутри абхазского парламента
Фото: Соцсети

Отмечается, что участники акции возле парламента выступают не против "союзников", то есть России, а за защиту национальных интересов республики. Президента же обвиняют в узурпации ради собственной выгоды.

"Народ Абхазии всегда имел одно главное требование: защищать интересы граждан. Но несмотря на это, ни президент, ни парламент не прислушивались к голосу народа до сегодняшнего дня. Следует отметить, что представители силовых структур, поддержавшие митингующих, стали еще одним доказательством единства абхазского общества, когда речь идет о защите национальных интересов. Это свидетельствует о том, что вопрос справедливости и защиты Родины, независимо от политических предпочтений, объединяет всех граждан страны", — добавили оппозиционеры.

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Журналисты и протестующие убирают в парламенте
Фото: Соцсети

Протесты в Абхазии сегодня: реакция руководства

В 14:11 пресс-служба президента Абхазии сообщила, что администрация готовит документ об отзыве из парламента законопроекта о ратификации российско-абхазского соглашения об инвестиционных проектах.

"Такое решение принято с целью стабилизации обстановки в республике", — отметила пресс-служба.

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Кабинет президента Абхазии Аслана Бжании
Фото: Соцсети
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Табличка из кабинета Бжании оказалась на свалке
Фото: Соцсети

Спикер парламента Лаша Ашуба в компании нескольких депутатов приехали на место протеста и вошли в парламент. В сети информировали о проведении переговоров. Впоследствии экс-министр экономики Абхазии и один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба вышел с заявлением, что Бжания позвонил в Россию и пожаловался на государственный переворот протурецкими и прозападными силами. Политик также сообщил, что к президенту отправили группу депутатов с предложением о немедленной отставке.

Новости Абхазии: что предшествовало протестам

Как передавал Фокус, в конце октября министр экономического развития России Максим Решетников и вице-премьер Абхазии Кристина Озган подписали соглашение, которое предоставляет российским компаниям реализовывать в республике инвестиционные проекты.

11 ноября парламент принял закон "о регулировании статуса многофункциональных комплексов на территории страны", который определяет условия инвестиций и предоставляет инвесторам налоговые льготы. После этого начались митинги, уже 12 ноября произошли первые задержания.

Напомним, 26 мая премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что мечтает до 2030 года вернуть под контроль страны Абхазию и Южную Осетию.

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа ответил на это заявление, что мечтает"объединить все республики Советского Союза, возродить мощь великого многонационального государства".