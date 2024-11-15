Протести в Абхазії: мітингувальники зайшли в парламент і вимагають відставки президента

Протестувальники в Сухумі позвільняли від решіток вікна парламенту та заповнили коридори будівлі. Адміністрація президента готує документ про відкликання законопроєкту, але опозиція вимагає більшого.

Наприкінці жовтня була укладена російсько-абхазька угода щодо інвестиційних проєктів, яка спричинила хвилю протестів. У місті Сухумі протестувальники влаштували масштабну акцію під парламентом. Фокус зібрав усе, що відомо про останні події там.

Абхазія сьогодні: що відбувається в Сухумі

Протестувальники закликали до відставки президента Абхазії Аслана Бжанії. В районі парламенту пролунали постріли, але місцеві передали, що ніхто не постраждав. Також проти учасників акції застосували сльозогінний газ і димові шашки.

О 14:02 у соцмережах передали, що протестувальники вже зайшли всередину будівлі парламенту. Також учасники акцій повиривали з вікон решітки.

Мітингувальники звільняють вікна парламенту від решіток Фото: Соцмережі Учасники акції вирвали решітки з вікон та зайшли у парламент Фото: Соцмережі

"Тепер депутати ближче до народу", — підписали кадри у медіа RESPUBLICA.

На відео з місця подій видно, що протестувальники почали масово заходити у парламент через вікна та двері. Зазначається, що правоохоронці не намагались цьому завадити.

Мітингувальники заходять у будівлю парламенту Фото: Соцмережі

"Коридори парламенту заповнив народ", — передали журналісти.

Протестувальники зайшли у абхазький парламент Фото: Соцмережі

Протестувальники, просуваючись натовпом всередині будівлі, закликали не пошкоджувати нічого у кабінетах та запропонували силовикам доєднатись до народу. Правоохоронці не вчиняли спротиву, а згодом почали переходити на бік учасників акції.

Опозиціонер Леван Мікаа заявив, що залишатиметься всередині до відставки Бжанії. Повідомляється, що кабінет президента виявився порожнім.

Леван Мікаа в парламенті Абхазії Фото: Соцмережі Протестувальники всередині абхазького парламенту Фото: Соцмережі

Новини Абхазії: чого хоче опозиція

У RESPUBLICA опублікували спільну заяву опозиціонерів. У ній йдеться, що дії протестувальників "не спрямовані проти російсько-абхазьких відносин".

"Навпаки, ми, як опозиція, завжди наголошували на важливості братніх та стратегічних зв'язків між нашими країнами. Однак Аслан Бжанія все своє правління намагався використати ці відносини у своїх корисливих інтересах, маніпулюючи ними задля зміцнення свого режиму. Ми неодноразово попереджали, що така риторика і відверта брехня, якою не соромився вдаватися до Бжанія, можуть вплинути не на відносини з Росією, а скоріше — на внутрішню ситуацію в Абхазії. Ці маніпуляції мали лише негативні наслідки, вдаривши насамперед по самому Бжанії, а не по наших стратегічних союзників", — підкреслили опозиціонери.

Протестувальники всередині абхазького парламенту Фото: Соцмережі

Зазначається, що учасники акції поблизу парламенту виступають не проти "союзників", тобто Росії, а за захист національних інтересів республіки. Президента ж звинувачують в узурпації задля власної вигоди.

"Народ Абхазії завжди мав одну головну вимогу: захищати інтереси громадян. Але попри це, ні президент, ні парламент не прислухалися до голосу народу до сьогодні. Слід зазначити, що представники силових структур, які підтримали мітингувальників, стали ще одним доказом єдності абхазького суспільства, коли йдеться про захист національних інтересів. Це свідчить про те, що питання справедливості та захисту Батьківщини, незалежно від політичних переваг, об'єднує всіх громадян країни", — додали опозиціонери.

Журналісти та протестувальники прибирають у парламенті Фото: Соцмережi

Протести в Абхазії сьогодні: реакція керівництва

О 14:11 пресслужба президента Абхазії повідомила, що адміністрація готує документ про відкликання з парламенту законопроєкту про ратифікацію російсько-абхазької угоди про інвестиційні проєкти.

"Таке рішення ухвалено з метою стабілізації обстановки в республіці", — зауважила пресслужба.

Кабінет президента Абхазії Аслана Бжанії Фото: Соцмережі Табличка з кабінету Бжанії опинилась на смітнику Фото: Соцмережі

Спікер парламенту Лаша Ашуба в компанії кількох депутатів приїхали на місце протесту та увійшли до парламенту. В мережі інформували про проведення переговорів. Згодом ексміністр економіки Абхазії та один з лідерів опозиції Адгур Ардзінба вийшов з заявою, що Бжанія подзвонив у Росію й поскаржився на державний переворот протурецькими та прозахідними силами. Політик також повідомив, що до президента відправили групу депутатів з пропозицією про негайну відставку.

Новини Абхазії: що передувало протестам

Як передавав Фокус, наприкінці жовтня міністр економічного розвитку Росії Максим Решетніков і віцепрем'єрка Абхазії Крістіна Озган підписали угоду, яка надає російським компаніям реалізовувати в республіці інвестиційні проєкти.

11 листопада парламент ухвалив закон "про регулювання статусу багатофункціональних комплексів на території країни", який визначає умови інвестицій та надає інвесторам податкові пільги. Після цього почалися мітинги, вже 12 листопада відбулися перші затримання.

Нагадаємо, 26 травня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що мріє до 2030 року повернути під контроль країни Абхазію і Південну Осетію.

Голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Чепа відповів на цю заяву, що мріє "об'єднати усі республіки Радянського Союзу, відродити міць великої багатонаціональної держави".