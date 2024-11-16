Протесты в Абхазии: президент заявил о перевороте и готовности уйти в отставку (видео)
Аслан Бжания покинул столицу республики Сухуми после того, как там начались протесты против соглашения с Россией. Беспорядки он назвал попыткой государственного переворота.
Аслан Бжания, президент самопровозглашенной республики Абхазия заявил о готовности уйти с поста. Но только после того, как протестующие покинут комплекс правительственных зданий в Сухуми. Об этом Бжания сообщил сторонникам, собравшимся в его родном селе Тамыш, куда он спешно отбыл после штурма протестующими парламента. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".
Также Бжания заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру для участия в новых президентских выборах. И опроверг слухи о том, что он якобы находится в Москве.
"Законно признанный президент Абхазия находится на территории Абхазии. Сценарий 2014 года не повторится. Оказывается колоссальное давление на депутатов парламента с тем, чтобы парламент принял неправовое решение об отставке президента. Это решение, во-первых, не будет принято. Во-вторых, если даже оно будет принято, оно не будет выполнено", — заявил Бжания, утверждая, что "не держится за власть".
Он также заявил, что если в Абхазии не будут "соблюдать Конституцию", то государство этого "не выдержит" и призвал протестующих, которые, по его словам, пытались "завершить государственный переворот", освободить комплекс правительственных зданий.
"Я готов назначить выборы, готов подать в отставку и пойти на выборы. Вице-президент будет управлять страной. И пусть люди скажут, кого они поддерживают. Пусть правда станет результатом волеизъявления", – сказал он.
Парламентарии уже назвали протесты в Абхазии "прозападными" и "протурецкими".
Протест в Абхазии: почему митингующие штурмовали парламент
Жителей самопровозглашенной республики возмутило российско-абхазское инвестиционное соглашение, которое является частью программы гармонизации законодательства России и Абхазии, которая была инициирована еще в 2020 году.
Спустя три года власти объявили о планах привлечь крупных предпринимателей в Абхазию, предоставив им уникальные льготы. А 31 августа был опубликован официальный текст соглашения с детально прописанными положениями, которые вызвали многочисленные споры в обществе.
Соглашение позволяет российским компаниям реализовывать различные проекты в разных областях, включая туризм. Основные положения инвестиционного соглашения между Москвой и Сухуми, вызывающие недовольство в Абхазии, содержатся в его пятой статье. Именно там, как считают критики соглашения, прописаны положения, ставящие местный бизнес в проигрышные условия и подрывающие национальные интересы Абхазии.
Согласно 5 статье, абхазская сторона обязуется предоставлять инвесторам земельные участки для реализации проектов и защищать их права собственности на созданные объекты. В Абхазии опасаются, что земли республики попадут в чужие руки. Также инвесторы и компании, с которыми они будут заключать контракты, получают квоты на привлечение иностранных работников и сами могут распределять эти квоты, что, как опасаются противники соглашения, ограничит возможности трудоустройства для местных жителей.
Кроме того, российские инвесторы освобождаются от уплаты таможенных пошлин на строительные материалы и оборудование, а также от налогов на имущество и прибыль в течение 8 лет после ввода объектов в эксплуатацию.
Беспорядки в Абхазии 15 ноября
Протесты начались, когда парламент Абхазии готовился ратифицировать данный договор. Сначала митингующие перекрыли три моста, потом собрались на площади у парламента, требуя освободить задержанных оппозиционеров. Правоохранителей забросали яйцами и бутылками, те применили дымовые шашки, но серьезного сопротивления не оказали. В ходе протеста пострадали 13 человек, троим из них потребовалась госпитализация, их жизни ничего не угрожает. У парламента были слышны и выстрелы. Часть силовиков перешла на сторону протестующих.
На фоне протеста парламент отменил сессию, на которой должно было пройти голосование по вопросу ратификации инвестиционного соглашения с Москвой, а в администрации президента пообещали его отозвать. Однако 16 ноября стало известно, что Бжания не подписывал документ об отзыве.
Он покинул Сухуми и сейчас находится в своем родном селе Тамыш. Оппозиционные СМИ сообщают, что Аслан Бжания якобы предпринял попытку собрать Совбез и отдать приказ о проведении штурма правительственных зданий. Но ему это не удалось, так как "сотрудники силовых структур отказались пойти против народа".
Абхазские президенты дважды уходили в отставку досрочно из-за протестов оппозиции. 1 июня 2014 года ушел с поста Александр Анкваб. Конфликт тогда был спровоцирован выдачей абхазских паспортов жителям грузинской национальности в восточных районах республики.
12 января 2020 года в отставку ушел Рауль Хаджимба – после того, как абхазский Верховный суд отменил итоги президентских выборов 2019 года.
Напомним, Фокус писал о протестах в самопровозглашенной республике Абхазия и о штурме парламента.