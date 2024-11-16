Протесты в Абхазии: президент заявил о перевороте и готовности уйти в отставку (видео)

Аслан Бжания покинул столицу республики Сухуми после того, как там начались протесты против соглашения с Россией. Беспорядки он назвал попыткой государственного переворота.

Аслан Бжания, президент самопровозглашенной республики Абхазия заявил о готовности уйти с поста. Но только после того, как протестующие покинут комплекс правительственных зданий в Сухуми. Об этом Бжания сообщил сторонникам, собравшимся в его родном селе Тамыш, куда он спешно отбыл после штурма протестующими парламента. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Официальные СМИ Абхазии называют протесты "протурецкими"

Также Бжания заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру для участия в новых президентских выборах. И опроверг слухи о том, что он якобы находится в Москве.

"Законно признанный президент Абхазия находится на территории Абхазии. Сценарий 2014 года не повторится. Оказывается колоссальное давление на депутатов парламента с тем, чтобы парламент принял неправовое решение об отставке президента. Это решение, во-первых, не будет принято. Во-вторых, если даже оно будет принято, оно не будет выполнено", — заявил Бжания, утверждая, что "не держится за власть".

Он также заявил, что если в Абхазии не будут "соблюдать Конституцию", то государство этого "не выдержит" и призвал протестующих, которые, по его словам, пытались "завершить государственный переворот", освободить комплекс правительственных зданий.

"Я готов назначить выборы, готов подать в отставку и пойти на выборы. Вице-президент будет управлять страной. И пусть люди скажут, кого они поддерживают. Пусть правда станет результатом волеизъявления", – сказал он.

Парламентарии уже назвали протесты в Абхазии "прозападными" и "протурецкими".

Протест в Абхазии: почему митингующие штурмовали парламент

Жителей самопровозглашенной республики возмутило российско-абхазское инвестиционное соглашение, которое является частью программы гармонизации законодательства России и Абхазии, которая была инициирована еще в 2020 году.

Спустя три года власти объявили о планах привлечь крупных предпринимателей в Абхазию, предоставив им уникальные льготы. А 31 августа был опубликован официальный текст соглашения с детально прописанными положениями, которые вызвали многочисленные споры в обществе.

Штурм парламента в Абхазии

Соглашение позволяет российским компаниям реализовывать различные проекты в разных областях, включая туризм. Основные положения инвестиционного соглашения между Москвой и Сухуми, вызывающие недовольство в Абхазии, содержатся в его пятой статье. Именно там, как считают критики соглашения, прописаны положения, ставящие местный бизнес в проигрышные условия и подрывающие национальные интересы Абхазии.

Согласно 5 статье, абхазская сторона обязуется предоставлять инвесторам земельные участки для реализации проектов и защищать их права собственности на созданные объекты. В Абхазии опасаются, что земли республики попадут в чужие руки. Также инвесторы и компании, с которыми они будут заключать контракты, получают квоты на привлечение иностранных работников и сами могут распределять эти квоты, что, как опасаются противники соглашения, ограничит возможности трудоустройства для местных жителей.

Кроме того, российские инвесторы освобождаются от уплаты таможенных пошлин на строительные материалы и оборудование, а также от налогов на имущество и прибыль в течение 8 лет после ввода объектов в эксплуатацию.

Беспорядки в Абхазии 15 ноября

Протесты начались, когда парламент Абхазии готовился ратифицировать данный договор. Сначала митингующие перекрыли три моста, потом собрались на площади у парламента, требуя освободить задержанных оппозиционеров. Правоохранителей забросали яйцами и бутылками, те применили дымовые шашки, но серьезного сопротивления не оказали. В ходе протеста пострадали 13 человек, троим из них потребовалась госпитализация, их жизни ничего не угрожает. У парламента были слышны и выстрелы. Часть силовиков перешла на сторону протестующих.

Протесты в Абхазии Фото: РИА-Новости

На фоне протеста парламент отменил сессию, на которой должно было пройти голосование по вопросу ратификации инвестиционного соглашения с Москвой, а в администрации президента пообещали его отозвать. Однако 16 ноября стало известно, что Бжания не подписывал документ об отзыве.

Он покинул Сухуми и сейчас находится в своем родном селе Тамыш. Оппозиционные СМИ сообщают, что Аслан Бжания якобы предпринял попытку собрать Совбез и отдать приказ о проведении штурма правительственных зданий. Но ему это не удалось, так как "сотрудники силовых структур отказались пойти против народа".

Протесты в Абхазии

Абхазские президенты дважды уходили в отставку досрочно из-за протестов оппозиции. 1 июня 2014 года ушел с поста Александр Анкваб. Конфликт тогда был спровоцирован выдачей абхазских паспортов жителям грузинской национальности в восточных районах республики.

12 января 2020 года в отставку ушел Рауль Хаджимба – после того, как абхазский Верховный суд отменил итоги президентских выборов 2019 года.

Напомним, Фокус писал о протестах в самопровозглашенной республике Абхазия и о штурме парламента.