Протести в Абхазії: президент заявив про переворот і готовність піти у відставку (відео)

Аслан Бжанія покинув столицю республіки Сухумі після того, як там почалися протести проти угоди з Росією. Заворушення він назвав спробою державного перевороту.

Аслан Бжанія, президент самопроголошеної республіки Абхазія заявив про готовність піти з посади. Але тільки після того, як протестувальники покинуть комплекс урядових будівель у Сухумі. Про це Бжанія повідомив прихильникам, які зібралися в його рідному селі Тамиш, куди він спішно відбув після штурму протестувальниками парламенту. Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Офіційні ЗМІ Абхазії називають протести "протурецькими"

Також Бжанія заявив, що готовий висунути свою кандидатуру для участі в нових президентських виборах. І спростував чутки про те, що він нібито перебуває в Москві.

"Законно визнаний президент Абхазії перебуває на території Абхазії. Сценарій 2014 року не повториться. Чиниться колосальний тиск на депутатів парламенту з тим, щоб парламент ухвалив неправове рішення про відставку президента. Це рішення, по-перше, не буде ухвалено. По-друге, якщо навіть воно буде ухвалене, воно не буде виконане", — заявив Бжанія, стверджуючи, що "не тримається за владу".

Він також заявив, що якщо в Абхазії не будуть "дотримуватися Конституції", то держава цього "не витримає" і закликав протестувальників, які, за його словами, намагалися "завершити державний переворот", звільнити комплекс урядових будівель.

"Я готовий призначити вибори, готовий подати у відставку і піти на вибори. Віцепрезидент буде керувати країною. І нехай люди скажуть, кого вони підтримують. Нехай правда стане результатом волевиявлення", — сказав він.

Парламентарії вже назвали протести в Абхазії "прозахідними" і "протурецькими".

Протест в Абхазії: чому мітингувальники штурмували парламент

Мешканців самопроголошеної республіки обурила російсько-абхазька інвестиційна угода, яка є частиною програми гармонізації законодавства Росії та Абхазії, що була ініційована ще 2020 року.

Через три роки влада оголосила про плани залучити великих підприємців в Абхазію, надавши їм унікальні пільги. А 31 серпня було опубліковано офіційний текст угоди з детально прописаними положеннями, які викликали численні суперечки в суспільстві.

Штурм парламенту в Абхазії

Угода дає змогу російським компаніям реалізовувати різні проєкти в різних галузях, включно з туризмом. Основні положення інвестиційної угоди між Москвою і Сухумі, що викликають невдоволення в Абхазії, містяться в її п'ятій статті. Саме там, як вважають критики угоди, прописано положення, що ставлять місцевий бізнес у програшні умови і підривають національні інтереси Абхазії.

Згідно з 5 статтею, абхазька сторона зобов'язується надавати інвесторам земельні ділянки для реалізації проектів і захищати їхні права власності на створені об'єкти. В Абхазії побоюються, що землі республіки потраплять у чужі руки. Також інвестори і компанії, з якими вони укладатимуть контракти, отримують квоти на залучення іноземних працівників і самі можуть розподіляти ці квоти, що, як побоюються противники угоди, обмежить можливості працевлаштування для місцевих жителів.

Крім того, російських інвесторів звільняють від сплати митних зборів на будівельні матеріали та обладнання, а також від податків на майно і прибуток протягом 8 років після введення об'єктів в експлуатацію.

Заворушення в Абхазії 15 листопада

Протести почалися, коли парламент Абхазії готувався ратифікувати цей договір. Спочатку мітингувальники перекрили три мости, потім зібралися на площі біля парламенту, вимагаючи звільнити затриманих опозиціонерів. Правоохоронців закидали яйцями і пляшками, ті застосували димові шашки, але серйозного опору не чинили. Під час протесту постраждали 13 осіб, трьом із них потрібна була госпіталізація, їхньому життю нічого не загрожує. Біля парламенту було чутно і постріли. Частина силовиків перейшла на бік протестувальників.

Протести в Абхазії Фото: РИА-Новости

На тлі протесту парламент скасував сесію, на якій мало відбутися голосування з питання ратифікації інвестиційної угоди з Москвою, а в адміністрації президента пообіцяли її відкликати. Однак 16 листопада стало відомо, що Бжанія не підписував документ про відкликання.

Він покинув Сухумі і зараз перебуває у своєму рідному селі Тамиш. Опозиційні ЗМІ повідомляють, що Аслан Бжанія нібито зробив спробу зібрати Радбез і віддати наказ про проведення штурму урядових будівель. Але йому це не вдалося, оскільки "співробітники силових структур відмовилися піти проти народу".

Протести в Абхазії

Абхазькі президенти двічі йшли у відставку достроково через протести опозиції. 1 червня 2014 року пішов із посади Олександр Анкваб. Конфлікт тоді був спровокований видачею абхазьких паспортів жителям грузинської національності у східних районах республіки.

12 січня 2020 року у відставку пішов Рауль Хаджимба — після того, як абхазький Верховний суд скасував підсумки президентських виборів 2019 року.

Нагадаємо, Фокус писав про протести в самопроголошеній республіці Абхазія і про штурм парламенту.