"Для всех, кто страдает от террора РФ": события в Абхазии — это позитивный сигнал, — Жорин

Военный убежден, что беспорядки в Абхазии являются сигналом для всех переходить к активным действиям из-за отсутствия у РФ необходимых сил.

Заместитель командира З-й ОШБр, майор ВСУ Максим Жорин убежден, что беспорядки возле парламента в Абхазии 15 ноября показывают неустойчивую позицию РФ в этом регионе и отсутствие необходимых сил. Об этом он написал в своем Telegram.

Жорин о событиях в абхазии

"[Это] — сигнал для всех тех, кто годами страдает от террора России. Все возможно, и протестами не должно все ограничиваться. Нужно возвращать свои территории, выгонять пид**ов [россиян], разваливать рф изнутри", — пишет майор ВСУ.

Жорин убежден, что события в Абхазии сегодня показывают, что РФ не имеет достаточного количества сил, чтобы "одновременно бороться на всех направлениях".

"Надо всем — и соседним с рашкой* странам, и жителям самой рф — уже раздупляться и переходить к активным действиям", — констатировал военный.

Напомним, 15 ноября Фокус сообщал, что протестующие в Абхазии штурмуют парламент из-за соглашения с Москвой. В самопровозглашенной республике Абхазия продолжаются массовые протесты из-за инвестиционного соглашения с Россией. Местные жители считают, что это угроза суверенитету.

Позже стало известно, что митингующие в Абхазии зашли в парламент и требуют отставки президента. Администрация президента готовит документ об отзыве законопроекта, но оппозиция требует большего.