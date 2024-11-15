"Для всіх, хто страждає від терору РФ": події в Абхазії — це позитивний сигнал, — Жорін

Військовий переконаний, що заворушення в Абхазії є сигналом для всіх переходити до активних дій через відсутність у РФ необхідних сил.

Заступник командира З-ї ОШБр, майор ЗСУ Максим Жорін переконаний, що заворушення біля парламенту в Абхазії 15 листопада показують нестійку позицію РФ у цьому регіоні та відсутність необхідних сил. Про це він написав у своєму Telegram.

Жорін про події в абхазії

"[Це] — сигнал для всіх тих, хто роками страждає від терору росії. Все можливо, і протестами не має все обмежуватись. Потрібно повертати свої території, виганяти під**ів [росіян], розвалювати рф зсередини", — пише майор ЗСУ.

Жорін переконаний, що події в Абхазії сьогодні показують, що РФ не має достатньої кількості сил, аби "одночасно боротись на всіх напрямках".

"Треба всім — і сусіднім з рашкою* країнам, і мешканцям самої рф — вже роздуплятись і переходити до активних дій", — констатував військовий.

Нагадаємо, 15 листопада Фокус повідомляв, що протестувальники в Абхазії штурмують парламент через угоду з Москвою. У самопроголошеній республіці Абхазія тривають масові протести через інвестиційну угоду з Росією. Місцеві жителі вважають, що це загроза суверенітету.

Пізніше стало відомо, що мітингувальники в Абхазії зайшли в парламент і вимагають відставки президента. Адміністрація президента готує документ про відкликання законопроєкту, але опозиція вимагає більшого.