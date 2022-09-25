Поліція в Парижі застосувала газ проти демонстрантів біля посольства Ірану

Декілька сотень французів прийшли підтримати мешканців Ірану, які виходять на протести проти поліції моралі у своїй країні.

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Декілька сотень французів вийшли сьогодні, 25 вересня, на демонстрацію до посольства Ірану в Парижі на підтримку жителів близькосхідної країни, які виступили проти поліції моралі. Про це повідомляє телеканал TF1.

Як повідомляється, демонстранти в Парижі спробували прорватися через поліцейський кордон і потрапити до будівлі іранського диппредставництва. В результаті поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати натовп мітингувальників.

Як пише видання le dauphiné, французькі демонстранти прийшли до посольства, скандуючи "Жінка, життя, свобода!". Таким чином парижани приєдналися до демонстрацій, які пройшли сьогодні в різних містах світу на підтримку мешканців Ірану, які вже близько тижня виходять на протести.

Протягом вихідних демонстрації також пройшли в Марселі, Бордо, Страсбурзі, Ліоні та Рені.

Що сталося в Ірані

Масштабні протести в Ірані розпочалися після смерті 22-річної дівчини-курдки Махси Аміні. 14 вересня її заарештувала місцева поліція вдач за "неправильне носіння хіджабу". За свідченнями очевидців, силовики забили дівчину на смерть. При цьому поліція заперечує свою провину. За їхньою версією, Махса Аміні померла через проблеми зі здоров'ям.

Вже 16 вересня в Ірані розпочалися протести. Спочатку демонстранти виходили на вулиці міст у Курдистані — рідній провінції Аміні, проте пізніше поширилися на інші регіони.

Місцеві ЗМІ пишуть, що з початку протестів щонайменше 50 людей було вбито.

Нагадаємо, посол Ірану втратив акредитацію в Україні через передані РФ дрони-камікадзе. Українська сторона повідомила тимчасового повіреного Ісламської Республіки про те, що технічна підтримка Росії у війні з Україною суперечить позиції нейтралітету, яку раніше задекларував офіційний Тегеран.

Раніше ми писали про те, що у "зеленій зоні" столиці Іраку сталися збройні зіткнення з демонстрантами. В результаті загинуло 20 людей, понад 300 потрапили до лікарень.