Протести в Іраку: демонстранти штурмували центр Багдада, загинуло 20 людей (фото, відео)

Після бою з силовиками понад 300 людей потрапили до лікарень з вогнепальними пораненнями. Місцеві телеканали повідомляють про вбивство двох іракських солдатів, постраждав начальник штабу федеральної поліції.

У "зеленій зоні" столиці Іраку сталися збройні сутички з демонстрантами. Внаслідок цього загинуло 20 людей, понад 300 потрапили до лікарень, повідомив телеканал Al Jazeera з посиланням на джерела у медичній сфері.

Протести в Багдаді почалися після того, як впливовий лідер шиїтів Іраку Муктада аль-Садр заявив про звільнення з політики. Аль-Садр сказав про закриття всіх установ його руху, окрім об'єктів культурної та історичної спадщини.

Люди отримали вогнепальні поранення, дехто вдихав сльозогінний газ. Журналісти іншого каналу Al Arabiya повідомили про вбивство двох іракських солдатів під час зіткнень у "зеленій зоні".

[ + – ] Ситуація в Багдаді через протести напружена

Крім цього, поранено начальника штабу федеральної поліції Ахмеда Хатема Аль-Асаді.

Кабінет міністрів Іраку закрив усі державні установи через комендантську годину. Ситуація у Багдаді напружена, зазначили кореспонденти.

Штурм республіканського палацу у Багдаді

Прихильники аль-Садра під час протесту знесли бетонні огорожі перед урядовим палацом і зламали ворота. Молоді люди ввійшли до мармурових залів палацу, головного місця зустрічі вищих іракських чиновників та іноземних високопосадовців, пише Associated Press.

Вночі, 30 серпня, група Сарая Салам, підконтрольна аль-Садру, зіткнулася із Силами народної мобілізації. Загін дивізії спецназу та 9-ї дивізії іракської армії приєднався до стримування їхнього натиску, зіткнення тривали кілька годин, зазначило агентство.

Декільком десяткам протестувальників вдалося потрапити до басейну президентського палацу.

[ + – ] Протестувальники купаються у президентському басейні

Посол США в Іраку Аліна Романовські заявила про стурбованість ситуацією в Іраку і закликала всі сторони зберігати мир та утримуватись від ескалації насильства. За словами дипломата, демонстранти мають поважати інститути та власність уряду, які належать та служать народу Іраку.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш із занепокоєнням стежить за ситуацією в Іраку, закликає до інклюзивного діалогу та кінця кризи. Він закликав усі сторони до спокою та стриманості.

"Генеральний секретар наполегливо закликає всі сторони піднятися вище за розбіжності і негайно приступити до мирного і всеосяжного діалогу про конструктивний шлях вперед", — йдеться у його заяві.

Фокус раніше писав, що партія аль-Садра здобула більшість місць в іракському парламенті за підсумками виборів у жовтні минулого року. У червні шиїтський лідер наказав прихильникам піти у відставку, тому що йому не вдалося сформувати уряд так, як він хотів. Ті, хто підтримує аль-Садра, хочуть розпустити парламент, змінити федеральних суддів і провести вибори.

Нагадаємо, що прихильники аль-Садра протестували у Багдаді на початку серпня цього року. Тоді їм не сподобалося призначення на посаду прем'єр-міністра Мохаммеда аль-Судані, ставленика Ірану.