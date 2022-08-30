Протесты в Ираке: демонстранты штурмовали центр Багдада, погибло 20 человек (фото, видео)

После схватки с силовиками более 300 человек попали в больницы с огнестрельными ранениями. Местные телеканалы сообщают об убийстве 2 иракских солдат, пострадал начальник штаба федеральной полиции.

В "зеленой зоне" столицы Ирака произошли вооруженные столкновения с демонстрантами. В результате погибло 20 человек, более 300 попали в больницы, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в медицинской сфере.

Протесты в Багдаде начались после того, как влиятельный шиитский лидер Ирака Муктада ас-Садр заявил об уходе из политики. Аль-Садр сказал о закрытии всех учреждений его движения, кроме объектов культурного и исторического наследия.

Люди получили огнестрельные ранения, некоторые вдыхали слезоточивый газ. Журналисты другого канала Al Arabiya сообщили об убийстве 2 иракских солдат в ходе столкновений в "зеленой зоне".

[ + – ] Обстановка в Багдаде из-за протестов напряженная

Кроме этого, ранен начальник штаба федеральной полиции Ахмед Хатем Аль-Асади.

Кабинет министров Ирака закрыл все государственные учреждения из-за комендантского часа. Обстановка в Багдаде напряженная, отметили корреспонденты.

Штурм республиканского дворца в Багдаде

Протестующие сторонники Ас-Садра снесли бетонные ограды перед правительственным дворцом и взломали ворота. Молодые люди вошли в мраморные залы дворца, главного места встречи высших иракских чиновников и иностранных высокопоставленных лиц, пишет Associated Press.

Ночью 30 августа группа Сарайя Салам, подконтрольная Ас-Садру, столкнулось с Силами народной мобилизации. Отряд дивизии спецназа и 9-й дивизии иракской армии присоединился сдерживали их натиск, столкновения продолжались несколько часов, отметило агентство.

Нескольким десяткам протестующих удалось попасть в бассейн президентского дворца.

[ + – ] Протестующие купаются в президентском бассейне

Посол США в Ираке Алина Романовски заявила об обеспокоенности ситуацией в Ираке и призвала все стороны сохранять мир и воздерживаться от эскалации насилия. По словам дипломата, демонстранты должны уважать институты и собственность правительства, которые принадлежат и служат народу Ирака.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с обеспокоенностью следит за ситуацией в Ираке, призывает к инклюзивному диалогу и концу кризису. Он призвал все стороны к спокойствию и сдержанности.

"Генеральный секретарь настоятельно призывает все стороны подняться выше разногласий и без промедления приступить к мирному и всеобъемлющему диалогу о конструктивном пути вперед", – говорится в его заявлении.

Фокус ранее писал, что партия Ас-Садра получила большинство мест в иракском парламенте по итогам выборов в октябре прошлого года. В июне шиитский лидер приказал сторонникам уйти в отставку, потому что у него не получилось сформировать правительство так, как он хотел. Поддерживающие Ас-Садра хотят распустить парламент, сменить федеральных судей и провести выборы.

Напомним, что сторонники Ас-Садра протестовали в Багдаде в начале августа этого года. Тогда им не понравилось назначение на должность премьер-министра Мохаммеда ас-Судани, ставленника Ирана.