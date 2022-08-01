Протесты в Ираке: в Багдад ввели военных для охраны госструктур (фото, видео)

Демонстранты не согласились с назначением на должность премьер-министра Мохаммеда ас-Судани, которого считают ставленником Ирана. Сотни человек прорвались в парламент, а силы безопасности сдерживали их натиск.

Иракские военные и все силы готовы защищать правительственные здания и дипломатические миссии в Багдаде из-за волны протестов сторонников влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра у здания парламента. Об этом заявил представитель вооруженных сил страны Яхья Расул в интервью Al Arabiya.

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Демонстранты не одобрили возможное назначение на должность премьер-министра Мохаммеда ас-Судани, которого считают ставленником Ирана. Cторонники ас-Садра 28 июля прорвались в парламент в охраняемой "зеленой зоне" Багдада, но здание взяли под контроль силовики.

Расул заявил о стабильной ситуации в столице. Силы безопасности проводят упреждающие разведоперации, чтобы не допустить провокации и мятежей.

По словам военного, все дороги к столице открыли. В "зеленой зоне" движение возобновилось, там развернули дополнительные силы безопасности.

[ + – ] В "зеленой зоне" Багдада развернули дополнительные силы безопасности

Военные и службы безопасности заявили о невмешательстве в политические дела страны, сообщила иракская телесеть Al Sumaria.

"Обязанность сил безопасности состоит в защите демонстрантов, государственной и частной собственности, предотвращении нарушений порядка и пресечении деятельности нарушителей. Слухи о том, что силы безопасности станут частью беспорядков, не правдивы", – подчеркнули силовики.

Протесты в Ираке – демонстранты штурмовали парламент

Сотни демонстрантов-сторонников ас-Садра 27 июля ворвались в иракский парламент. Во время штурма в здании не было депутатов, протестующих встретили силы безопасности, сообщил канал Al Jazeera.

Премьер-министр Мустафа аль-Кадими призвал протестующих немедленно покинуть "зеленую зону". Полиция использовала водометы для подавления натиска демонстрантов, которые смогли снести бетонные ограждения.

[ + – ] Сотни демонстрантов-сторонников ас-Садра ворвались в иракский парламент

В результате протестов по меньшей мере 125 человек получили ранения – 100 демонстрантов и 25 сотрудников силовых структур.

Политическая ситуация в Ираке – что стало причиной волнений

Ирак столкнулся с острым политическим кризисом в октябре 2021 года. Парламент не мог выбрать нового главу правительства и президента страны. По итогам досрочных выборов, сторонники ас-Садра получили больше всех мандатов (1/4 из 329), но этого не хватило для формирования правительства.

Сторонники ас-Садра требуют распустить парламент, провести новые выборы и сменить федеральных судей, заявил представитель ас-Садра.

[ + – ] Ирак столкнулся с острым политическим кризисом в октябре 2021 года

"Мы остаемся до тех пор, пока наши требования не будут выполнены. А у нас много требований", — сказал Reuters член политической команды ас-Садра.

Садристское движение заняло первое место на октябрьских выборах как крупнейшая партия в парламенте, составив около четверти из 329 его членов.

Фокус ранее писал о силовых разгонах демонстрантов в китайской провинции Хэнань. Люди вышли на улицы из-за заморозки денег на счетах физлиц вследствие махинации местных аферистов.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса вынужден был бежать на Мальдивы из-за протестов. Он улетел на борту военного самолета в Мале с женой, детьми и телохранителями.