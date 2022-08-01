Протесты в Ираке: в Багдад ввели военных для охраны госструктур (фото, видео)
Демонстранты не согласились с назначением на должность премьер-министра Мохаммеда ас-Судани, которого считают ставленником Ирана. Сотни человек прорвались в парламент, а силы безопасности сдерживали их натиск.
Иракские военные и все силы готовы защищать правительственные здания и дипломатические миссии в Багдаде из-за волны протестов сторонников влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра у здания парламента. Об этом заявил представитель вооруженных сил страны Яхья Расул в интервью Al Arabiya.
Демонстранты не одобрили возможное назначение на должность премьер-министра Мохаммеда ас-Судани, которого считают ставленником Ирана. Cторонники ас-Садра 28 июля прорвались в парламент в охраняемой "зеленой зоне" Багдада, но здание взяли под контроль силовики.
Расул заявил о стабильной ситуации в столице. Силы безопасности проводят упреждающие разведоперации, чтобы не допустить провокации и мятежей.
По словам военного, все дороги к столице открыли. В "зеленой зоне" движение возобновилось, там развернули дополнительные силы безопасности.
Военные и службы безопасности заявили о невмешательстве в политические дела страны, сообщила иракская телесеть Al Sumaria.
"Обязанность сил безопасности состоит в защите демонстрантов, государственной и частной собственности, предотвращении нарушений порядка и пресечении деятельности нарушителей. Слухи о том, что силы безопасности станут частью беспорядков, не правдивы", – подчеркнули силовики.
Протесты в Ираке – демонстранты штурмовали парламент
Сотни демонстрантов-сторонников ас-Садра 27 июля ворвались в иракский парламент. Во время штурма в здании не было депутатов, протестующих встретили силы безопасности, сообщил канал Al Jazeera.
Премьер-министр Мустафа аль-Кадими призвал протестующих немедленно покинуть "зеленую зону". Полиция использовала водометы для подавления натиска демонстрантов, которые смогли снести бетонные ограждения.
В результате протестов по меньшей мере 125 человек получили ранения – 100 демонстрантов и 25 сотрудников силовых структур.
Политическая ситуация в Ираке – что стало причиной волнений
Ирак столкнулся с острым политическим кризисом в октябре 2021 года. Парламент не мог выбрать нового главу правительства и президента страны. По итогам досрочных выборов, сторонники ас-Садра получили больше всех мандатов (1/4 из 329), но этого не хватило для формирования правительства.
Сторонники ас-Садра требуют распустить парламент, провести новые выборы и сменить федеральных судей, заявил представитель ас-Садра.
"Мы остаемся до тех пор, пока наши требования не будут выполнены. А у нас много требований", — сказал Reuters член политической команды ас-Садра.
Садристское движение заняло первое место на октябрьских выборах как крупнейшая партия в парламенте, составив около четверти из 329 его членов.
Фокус ранее писал о силовых разгонах демонстрантов в китайской провинции Хэнань. Люди вышли на улицы из-за заморозки денег на счетах физлиц вследствие махинации местных аферистов.
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса вынужден был бежать на Мальдивы из-за протестов. Он улетел на борту военного самолета в Мале с женой, детьми и телохранителями.