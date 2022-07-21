Силовой разгон и танки: как в Китае подавляли протесты обманутых вкладчиков (фото, видео)

В китайских провинциях Хэнань и Аньхой вспыхнул банковский скандал – люди требовали вернуть заблокированные депозиты. Власти отреагировали жестко – бросили на улицы военных и танки. Фокус подробно рассказывает о протестах в Китае.

Эпицентром волнений стала столица провинции Хэнань, город Чжэнчжоу. Банковские махинации местных аферистов и бойкот ипотечных выплат недовольными покупателями жилья стали главными причинами протестов почти 1000 вкладчиков, пишет китайская газета The South China Morning Post.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Мошенничество привело к потере депозитов на сумму 6 млрд долларов. Пять сельхозбанков заморозили деньги на счетах физлиц, чиновники просили граждан подождать с выплатами. Банки поясняли проблему обновлением системы.

Протесты в Китае – танки и силовые разгоны

О применении силы против граждан 11 июля сообщала радиостанция ВВС. В этот день сотни людей в провинции Хэнань вышли с транспарантами к зданию центрального банка в Чжэнчжоу.

Полицейские сказали им разойтись, через некоторое время к протестующим подошла группа мужчин. Предположительно, это были сотрудники службы безопасности, одетые в штатское.

[ + – ] Десятки человек попали в больницы после стычек с силовиками

"Группа людей без полицейской формы бросилась к нам. Они сильно избили мужчин. Я увидела рядом мужчину в очках с кровью по всему лицу, мне было особенно страшно в тот момент", – описал обстановку участник демонстрации по фамилии Ван.

Крупные протесты в Китае проходили 23 мая – тысячи людей вышли на улицы, но полиция разогнала демонстрантов. Силовики избивали протестующих, валили их на землю и заталкивали в автобусы.

[ + – ] Людей избивали сотрудники службы безопасности, одетые в штатское

Десятки человек оказались в больницах после избиений. Одна из них – женщина по фамилии Фэн, которая была на 2-м месяце беременности, рассказала The New York Times, что мужчины в белых рубашках затащили ее за волосы и руки в автобус. Там полицейские избивали нескольких демонстрантов.

Женщину отвезли в больницу из-за болей в желудке, но в госпитализации ей отказали.

Волнения были в провинциях Аньхой и Шаньдунь. Чтобы защитить банки, на улицы городского округа Жичжао выставили военную технику.

[ + – ] Против мирных людей выставили танки и военных

В китайской соцсети Weibo писали о применении танков. Некоторые пользователи отмечали, что военная техника ехала мимо собраний из-за смены дислокации при военных учениях.

[ + – ] Разгоны протестующих военной техников сравнивали с резней на площади Тяньаньмэнь в 1989 году

Китайские власти пытаются блокировать видео очевидцев в китайском сегменте TikTok и Weibo.

Индийская газета The Print сравнила разгоны протестующих военной техников с резней на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. Протесты студентов подавила Народно-освободительная армия, используя огнестрельное оружие и бронетехнику. В результате таких действий, по разным оценкам, погибли несколько тысяч человек.

Чтобы не допустить массовые собрания, китайские власти управляли кодами здоровья для ограничения перемещения больных COVID-19. Выходившие на митинги в Чжэнчжоу заметили, что по прибытию в город их статус в приложении менялся на красный – запреn посещения общественных мест.

Протесты в Китае – история конфликта вкладчиков и банков

Жители китайских регионов почти 3 месяца требуют вернуть деньги на сберегательные счета в банках через онлайн-платформы.

[ + – ] Китайские вкладчики собрались под отделением центрального банка в Чжэнчжоу

В апреле вкладчикам закрыли доступ к деньгам из-за подозрения в финансовом мошенничестве владельцев банков. На улицы вышли недовольные ипотекой – люди не платят по кредитам за недостроенные жилые дома.

В Чжэнчжоу 21 июля протестующие окружили отделение местного центрального банка.

Скандал привлек внимание к 4 тысячам малых и средних банков. Стремясь укрепить доверие вкладчиков, власти провинций Хэнань и Аньхой 15 июля начали выплаты мелким вкладчикам после проведенных властями расследований и арестов подозреваемых, пишет Reuters.

Чиновники провинции Хэнань пообещали с 25 июля начать второй раунд выплат клиентам от 4 местных банков.

[ + – ] Люди боятся, что никогда не увидят накопленных денег

Полиция продолжает расследование, некоторые подозреваемые задержаны. Организатором мошеннической схемы назвали аферы компанию Henan New Fortune Group и человека по имени Лу И.

По данным следствия, Henan New Fortune Group незаконно использовала сторонние платформы и фондовых брокеров для привлечения вкладчиков. Схема работала с 2011 года и включала в себя создание онлайн-платформ для продвижения финансовых продуктов.

Газета The New York Times отмечает, что демонстранты не верят в усилия властей и полиции. Люди боятся, что уже никогда не увидят накопленных денег.

Напомним, что Китай обвинил США в развязывании войны в Украине. Спикер китайского МИД призывал Штаты прекратить "разыгрывать блоковую конфронтацию и создавать новую Холодную войну".

Фокус уже писал, что КНР помогает России доставть электронику для ведения полномасштабной войны в Украине.