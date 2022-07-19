Создают новую Холодную войну. Китай прямо обвинил США в начале войны в Украине

Спикер МИД КНР призвал Соединенные Штаты способствовать мирным переговорам по окончанию боевых действий.

Китай возложил ответственность за полномасштабную войну РФ против Украины на Соединенные Штаты. Об этом свидетельствует заявление спикера МИД КНР Чжао Лицзяня, обнародованное на сайте ведомства во вторник, 19 июля.

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"Как те, кто начал кризис на Украине и самый большой фактор, подпитывающий его, США должны глубоко задуматься о своих ошибочных действиях по оказанию крайнего давления и раздуванию огня по украинскому вопросу", — сказал представитель внешнеполитического ведомства Китая.

Также Лицзянь призвал США прекратить "разыгрывать блоковую конфронтацию и создавать новую Холодную войну". По мнению представителя МИД Китая, Штаты должны способствовать урегулированию украинского кризиса посредством создания условий для мирных переговоров между заинтересованными сторонами.

Напомним, недавно американские СМИ со ссылкой на данные китайской таможни сообщили, что КНР с начала вторжения в Украину начала поставлять РФ больше электроники, которая помогает россиянам вести войну.

Также мы писали о том, как в Государственном департаменте США признали, что Китай фактически стал на сторону России в вопросе полномасштабной войны против Украины. Американские власти отметили, что Пекин "эхом повторяет" тезисы российской пропаганды и "во многом до сих пор отрицает зверства" войск РФ.