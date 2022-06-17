Китай стал на сторону РФ в войне против Украины, — Госдеп США

Заявления о Пекина о том, что он сохраняет нейтралитет в вопросе российского вторжения, это не более чем пустые слова, заявил спикер Государственного департамента Нед Прайс.

Китай фактически стал на сторону России в вопросе полномасштабной войны против Украины. К такому выводу можно прийти на фоне того, как Пекин повторяет тезисы российской пропаганды, а также отрицает зверства войск РФ на украинской территории. Об этом в ходе брифинга в четверг, 16 июня, заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

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"Откровенно говоря, нас беспокоит сближение Китая с Россией. Мы отметили заявления КНР о нейтральности Китая, но его поведение, его риторика, его действия говорят о том, что это совсем не так. Он по-прежнему инвестирует в тесные связи с Россией", — сказал представитель ведомства.

Также Прайс отметил, что поддержка Китаем полномасштабной войны против Украины была очевидной даже до ее начала. Представитель Госдепа отметил, что 4 февраля по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина стороны обнародовали совместное заявление, в котором говорится о "партнерстве без границ", а также о видении нового мирового порядка, в котором "сила означает правоту".

"Таким образом, в ключевых отношениях, несмотря на то, что мы слышим от КНР, позицию заявленного и предполагаемого нейтралитета, КНР уже сделала выбор. И вот уже более трех месяцев как вторжение России в Украину, Китай — несмотря на совершенные зверства, несмотря на насилие, несмотря на гибель людей, несмотря на глобальные последствия, в том числе когда речь идет о нехватке продовольствия не только в регионе, но и в целом. Китай по-прежнему предпочитает поддерживать Россию", — сказал Прайс.

Помимо этого спикер Госдепа назвал тревожным сигналом то, что Пекин "эхом повторяет" тезисы российской пропаганды и "во многом до сих пор отрицает зверства" войск РФ в Украине. По словам Прайса, "это говорит о выборе, который сделала КНР".

"Позиция заявленного нейтралитета со стороны КНР не более чем пустые слова", — добавил Прайс.

Напомним, 16 июня, в свой день рождения, лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых заявил о поддержке по вопросам "суверенитета и безопасности".

Также мы писали, что, по данным СМИ, Москва просила Пекин увеличить поддержку на фоне полномасштабной войны в Украине.