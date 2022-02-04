Путин в Китае принял совместное заявление с Си Цзиньпином: упомянули НАТО и Европу

КНР поддержала российские предложения Западу о "гарантиях безопасности" и выступила против расширения Альянса.

Россия и Китай по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина в Пекине приняли совместное заявление, посвященное двухсторонним отношениями и глобальной политике. В частности, стороны выступили против расширения НАТО и обеспечения странами своей безопасности "за счет безопасности других государств". Заявление обнародовано на сайте Кремля в пятницу, 4 февраля.

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Страны выразили обеспокоенность "серьезными вызовами" в сфере глобальной безопасности, указав, что "отдельные государства, военно-политические союзы или коалиции" стремятся получить военное преимущество путем "недобросовестной конкуренции", чем "раздувают конфронтацию".

"Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен "холодной войны", уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран…", — говорится в заявлении.

Помимо этого Китай заявил, что "относится с пониманием и поддерживает" требования РФ к Западу по "гарантиям безопасности" в Европе, а Россия в свою очередь отметила "позитивное значение" концепции КНР о построении "сообщества единой судьбы человечества" (в рамках этой концепции Китай намерен принимать активное участие в реформировании системы глобального управления — ред.). Также РФ подтвердила свою позицию касательно отрицания независимости Тайваня от КНР.

Также государства выразили обеспокоенность созданием Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией AUKUS объединения для ведения деятельности в тихоокеанском регионе и раскритиковали передачу американским государством вооружения своим союзникам, заявив, что такие действия "влекут рост напряженности".

Кроме этого российская и китайская стороны поддержали заявление пяти стран — России, КНР, Великобритании, США и Франции — о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.

В заявлении также говорится о том, что дружба между РФ и Китаем "не имеет границ", при этом государства заверили, что союз не направлен против других стран.

Напомним, Путин 4 февраля посетил Пекин по случаю церемонии открытия Зимней Олимпиады. Это первый визит лидера государства-агрессора в Китай после начала пандемии коронавируса.

Накануне президент РФ заявил о "беспрецендентно высоком уровне партнерства" между российским государством и КНР.