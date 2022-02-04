Путін у Китаї ухвалив спільну заяву із Сі Цзіньпіном: згадали НАТО та Європу

КНР підтримала російські пропозиції Заходу про "гарантії безпеки" та виступила проти розширення Альянсу.

Росія та Китай за підсумками зустрічі президента РФ Володимира Путіна та лідера КНР Сі Цзіньпіна в Пекіні ухвалили спільну заяву, присвячену двостороннім відносинам та глобальній політиці. Зокрема, сторони виступили проти розширення НАТО та організації країнами своєї безпеки "за рахунок безпеки інших держав". Заява оприлюднена на сайті Кремля в п'ятницю, 4 лютого.

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Країни висловили стурбованість "серйозними викликами" у сфері глобальної безпеки, вказавши, що "окремі держави, військово-політичні союзи чи коаліції" прагнуть отримати військову перевагу шляхом "несумлінної конкуренції", чим "роздмухують конфронтацію".

"Сторони виступають проти подальшого розширення НАТО, закликають Північноатлантичний альянс відмовитися від ідеологізованих підходів часів "холодної війни", поважати суверенітет, безпеку та інтереси інших країн...", — йдеться у заяві.

Крім цього Китай заявив, що "ставиться з розумінням і підтримує" вимоги РФ до Заходу щодо "гарантій безпеки" в Європі, а Росія у свою чергу зазначила "позитивне значення" концепції КНР про побудову "спільноти єдиної долі людства" (у межах цієї концепції Китай має намір брати активну участь у реформуванні системи глобального управління (ред.). Також РФ підтвердила свою позицію щодо заперечення незалежності Тайваню від КНР.

Також держави висловили стурбованість створенням Сполученими Штатами, Великобританією та Австралією AUKUS об'єднання для ведення діяльності в тихоокеанському регіоні та розкритикували передачу американською державою озброєння своїм союзникам, заявивши, що такі дії "приваблюють зростання напруженості".

Окрім цього, російська та китайська сторони підтримали заяву п'яти країн — Росії, КНР, Великобританії, США та Франції — про запобігання ядерній війні та недопущення гонки озброєнь.

У заяві також йдеться про те, що дружба між РФ та Китаєм "не має меж", при цьому держави запевнили, що союз не спрямований проти інших країн.

Нагадаємо, Путін 4 лютого відвідав Пекін з нагоди церемонії відкриття Зимової Олімпіади. Це перший візит лідера держави-агресора до Китаю після початку пандемії коронавірусу.

Напередодні президент РФ заявив про "безпрецендентно високий рівень партнерства" між російською державою та КНР.