Путін похвалився "безпрецедентно високим рівнем партнерства" Росії з Китаєм

Напередодні свого візиту до Китаю Путін опублікував у китайському виданні "Сіньхуа" статтю під назвою "Росія та Китай: стратегічне партнерство, орієнтоване на майбутнє".

Відносини між Росією та Китаєм досягли безпрецедентного рівня всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії. Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін у своїй статті "Росія та Китай: стратегічне партнерство, орієнтоване в майбутнє" для китайської агенції "Сіньхуа" напередодні візиту до Китаю. Вона опублікована на сайті президента Росії.

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Глава Кремля наголосив, що "російсько-китайські відносини всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії, вступаючи в нову епоху, досягли безпрецедентного рівня, стали взірцем ефективності, відповідальності, спрямованості у майбутнє".

Також Путін у своїй статті зазначив, що Росія та Китай відіграють "важливу стабілізаційну роль у сучасній, далеко не простій, міжнародній обстановці", країни "сприяють процесам демократизації системи міждержавних відносин, щоб надати цій системі справедливішого, інклюзивного характеру". Він заявив, що Москва та Пекін спільно працюють над зміцненням центральної координуючої ролі ООН у світових справах, прагнуть "не допустити розмивання міжнародно-правової системи, у центрі якої — Статут ООН".

У своїй публікації Путін також назвав ключові досягнення співпраці між РФ та Китаєм та окреслив перспективи:

За підсумками 2021 року взаємний товарообіг між країнами зріс більше ніж на третину і перевищив 140 мільярдів доларів. У планах Кремля досягти обсягу торгівлі на рівні 200 мільярдів доларів на рік. РФ та Китай співпрацюють у таких галузях, як сільське господарство, видобуток та переробка корисних копалин, будівництво об'єктів інфраструктури.

Країни збільшують розрахунки у національних валютах, формують механізми для нівелювання негативного впливу односторонніх санкцій.

Китай та Росія активно співпрацюють в енергетичній галузі. "Росатом" бере участь у будівництві на китайських АЕС чотирьох нових енергоблоків.

Сторони розвивають партнерство у медичній, інформаційно-комунікаційній, космічній галузях.

Путін подякував сусідам за допомогу у налагодженні виробництва в Китаї російських вакцин "Супутник V" та "Супутник Лайт",

За допомогою китайських інвестицій та технологій Росія збирається прискорити соціально-економічний розвиток Сибіру і Далекого Сходу. Тут уже розпочали модернізацію Байкало-Амурської та Транссибірської залізничних магістралей.

Глава Кремля також заявив, що він упевнений, що XXIV зимові Олімпійські ігри Пекін зможе провести на найвищому рівні.

Також він розповів, що під час візиту він із головою КНР Сі Цзіньпіном збираються обговорити ключові питання двостороннього, регіонального та глобального порядку денного.

Путін прибуде до Пекіна 4 лютого на запрошення Сі Цзіньпіна. Президент РФ буде присутній на церемонії відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор.

Нагадаємо, центральне телебачення Китаю випустило сюжет про майбутню зустріч лідерів країн, у якому главу Кремля назвали "політиком світового рівня". Путін, зі свого боку, в боргу не залишився, і розповів, як Сі Цзіньпіню вдалося підняти економіку Китаю за останні роки.

Раніше Фокус повідомляв, що Сі Цзіньпін міг попросити Путіна відкласти вторгнення в Україну через Олімпіаду. За інформацією видання Bloomberg, голова КНР за допомогою Олімпійських ігор хоче зміцнити свій статус і переобратися на другий термін, а ескалація воєнного конфлікту в Україні може "затьмарити" змагання.

Втім, Китай назвав фейком прохання Сі Цзіньпіна до Путіна не нападати на Україну та "не псувати свято". Також Китай виступив за дипломатичне врегулювання конфлікту в Україні та закликав сторони дотримуватися Мінських угод.