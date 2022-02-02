Китайське центральне ТБ піарить Путіна перед поїздкою до Пекіна (відео)

Російський керівник у боргу не залишається, і розповідає, як Сі Цзіньпіню вдалося підняти Китай за останні роки.

Центральне телебачення Китаю випустило сюжет про зустріч Генерального секретаря Компартії КНР Сі Цзіньпіна і президента Росії Володимира Путіна, що відбудеться 4 лютого 2022 року, у зв'язку з прибуттям останнього на відкриття Олімпійських ігор у Пекіні. Китайський телеканал назвав російського керівника "політиком світового рівня". Відео опубліковане на YouTube-каналі CCTV.

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Спогади про візит Сі Цзіньпіна до Москви в червні 2019 року, а також про відвідини Китаю його російським колегою, представлені в дусі радянських пропагандистських роликів, де форма переважає над змістом. Путін у сюжеті називає свого китайського колегу "душевною людиною", але водночас — надійним партнером.

"Він хороший аналітик. З ним цікаво обговорювати і світові проблеми, і питання економіки", — стверджує російський керівник. Путін розповів також, що Сі Цзіньпін – єдиний закордонний лідер, з яким йому довелося відзначати день народження.

"Ми зробили це дуже просто — випили по чарці горілки, нарізали ковбасу", — ділиться спогадами російський керівник.

Більшу частину новини Путін захоплюється досягненнями китайської економіки, згадуючи при цьому провідну роль голови Сі.

Також стало відомо, що у російського лідера не заплановано жодних інших зустрічей, крім розмови з Сі Цзіньпіном. Спікер Кремля Дмитро Пєсков пояснює це суворими обмеженнями під час пандемії COVID-19.

Раніше Фокус повідомляв, що американський мільярдер Джордж Сорос прогнозує — Сі Цзіньпіну буде в Китаї складно, він може позбутися посади на тлі своєї здійсненої мрії про тотальний контроль у країні.

Незадовго до цього офіційні китайські представники повідомили, що прохання Сі Цзіньпіна Путіну, яке нібито мало місце, не нападати на Україну під час Олімпіади в Пекіні — не що інше, як фейк.

На початку січня 2022 року Сі Цзіньпін заявив, що зовнішні сили провокують у Казахстані "кольорову революцію".