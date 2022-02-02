Китайское центральное ТВ пиарит Путина перед поездкой в Пекин (видео)

Российский руководитель в долгу не остается, и рассказывает, как Си Цзиньпиню удалось поднять Китай за последние годы

Центральное телевидение Китая выпустило сюжет о предстоящей 4 февраля 2022 года встрече Генерального секретаря Компартии КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, в связи с прибытием последнего на открытие Олимпийских игр в Пекине. Китайский телеканал назвал российского руководителя "политиком мирового уровня". Видео опубликовано на Youtube-канале CCTV.

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Воспоминания о визите Си Цзиньпина в Москву в июне 2019 года, а также об ответных посещениях Китая его российским коллегой, представлены в духе советских пропагандистских роликов, где форма преобладает над содержанием. Путин в сюжете называет своего китайского коллегу "душевным человеком", но в то же время — надежным партнером.

"Он аналитик хороший. С ним интересно обсуждать и мировые проблемы, и вопросы экономики", утверждает российский руководитель. Путин рассказал также, что Си Цзиньпин — единственный зарубежный лидер, с которым ему довелось отмечать день рождения.

"Мы сделали это очень по-простому — выпили по рюмке водки, нарезали колбасу",- делится воспоминаниями российский руководитель.

Большую часть новости Путин восхищается достижениями китайской экономики, отмечая при этом ведущую роль председателя Си.

Также стало известно, что у российского лидера не запланированы никакие иные встречи, кроме разговора с Си Цзиньпином. Спикер Кремля Дмитрий Песков объясняет это суровыми ограничениями в период пандемии COVID-19.

Ранее Фокус сообщал, что американский миллиардер Джордж Сорос прогнозирует — Си Цзиньпину будет в Китае сложно, он может лишиться должности на фоне своей осуществившейся мечты о тотальном контроле в стране.

Незадолго до этого официальные китайские представители сообщили, что якобы имевшая место просьба Си Цзиньпина Путину не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине — не что иное, как фейк.

В начале января 2022 года Си Цзиньпин заявил, что внешние силы провоцируют в Казахстане "цветную революцию".