Си Цзиньпину будет сложно: Сорос предрек смену власти в Китае

Глава КПК, считает американский миллиардер, вдохновился примером российского революционера Владимира Ленина и получил полный контроль над армией и всеми репрессивными институтами. По его словам, Си Цзиньпин реализовал китайскую мечту под названием "тотальный контроль".

Американский миллиардер и филантроп, основатель фонда "Открытое общество" Джордж Сорос допустил смену главы Китая Си Цзиньпина. Об этом он сказал на открытии панели Гуверовского института, текст его речи приведен на сайте миллиардера.

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Сорос считает Китай самым могущественным авторитарным государством в мире.

"Есть надежда, что Си Цзиньпина заменит менее репрессивный китайский политик или миролюбивый кандидат из другой страны. Это устранит самую большую угрозу, с которой сегодня сталкиваются открытые общества. Они должны сделать все возможное и побудить Китай двигаться в желаемом направлении", – заявил бизнесмен.

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Си Цзиньпину будет сложно остаться главой Китая на третий срок, съезд компартии в конце 2022 года может не одобрить его кандидатуру, считает он.

По мнению Сороса, китайский режим использует зимние Олимпийские игры подобно нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру и хочет одержать "победу пропаганды". Отметим, что в феврале 1936 года в немецкой общине Гармиш-Партенкирхен проводили 4-ю зимнюю Олимпиаду.

Также Сорос говорит об истинной вере Си Цзиньпина в коммунизм.

[ + – ] Си Цзиньпин вдохновлен примером Владимира Ленина, полагает Сорос Фото: Global Look Press

"Мао Цзэдун и Владимир Ленин — его кумиры. Си Цзиньпин, вдохновленный Лениным, получил контроль над армией и другими репрессивными институтами. Он тщательно спланировал процесс, который поднимет его до уровня (китайского революционер) Мао Цзэдуна и (китайского политика) Дэн Сяопина и сделает вечным правителем Китая", – отметил он.

Сорос отметил, что Си Цзиньпин "сделал все возможное, чтобы разрушить достижения Дэн Сяопина".

"Он сделал так, что частные компании оказались под контролем компартии и подорвал их динамику. Вместо того чтобы позволить расцветать частному предпринимательству, Си Цзиньпин представил свою собственную "китайскую мечту", которую можно охарактеризовать двумя словами: тотальный контроль. Это повлекло катастрофические последствия", – убежден бизнесмен.

Переломный 2022-й год

Мир в 2022 году оказался на пороге принятия важных решений и определения вектора дальнейшего движения, сказал Сорос.

"Выборы в Германии уже прошли, во Франции они будут в апреле 2022 года. Венгры смогут свергнуть авторитарного правителя (возможно, речь идет о премьер-министре Викторе Орбане, – ред.). Вместе с решением президента РФ Владимира Путина о вторжении в Украину эти события определят судьбу Европы", – заявил филантроп.

Сорос похвалил шаги президента США Джо Байдена в защиту Тайваня от Китая.

[ + – ] Китай считает Тайвань отколовшейся провинцией

Американский лидер ясно дал понять китайскому коллеге, что в случае применения силы против Тайваня Китаю будет противостоять не только США, но и альянс AUKUS, куда входят Австралия, Великобритания и США, а также члены QUAD (стратегический диалог между Австралией, Индией, США и Японией по проблемам безопасности).

Джордж Сорос – американский финансист и меценат. Родился 12 августа 1930 года в столице Венгрии Будапеште в еврейской семье. Сорос пережил Холокост. Ему часто отводят роль одного из "кукловодов" мировой политики. Сорос получил миллиарды долларов на падении курса британского фунта. В Центральной и Восточной Европе он через гранты финансирует фонды, выступающие за поддержку демократии и прав человека. В Украине миллиардер финансирует фонд "Возрождение". Эта организация в 2015 году купила значительную долю акций украинской IT-компании Ciklum.

Напомним, что в мае 2020 года Сорос говорил о том, что конфликт США и Китая обостряется из-за пандемии коронавируса и разработок вакцин от COVID-19. По его мнению, именно из-за коронавируса власть китайского лидера может стать не столь сильной.

В январе того же года Сорос обещал выделить 1 млрд долларов на поддержку высшего образования для борьбы с китайским режимом.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2020 года не чувствовал влияния американского миллиардера на страну. "Я думаю, это все – преувеличение", – говорил глава государства.