Си Цзиньпину будет сложно: Сорос предрек смену власти в Китае
Глава КПК, считает американский миллиардер, вдохновился примером российского революционера Владимира Ленина и получил полный контроль над армией и всеми репрессивными институтами. По его словам, Си Цзиньпин реализовал китайскую мечту под названием "тотальный контроль".
Американский миллиардер и филантроп, основатель фонда "Открытое общество" Джордж Сорос допустил смену главы Китая Си Цзиньпина. Об этом он сказал на открытии панели Гуверовского института, текст его речи приведен на сайте миллиардера.
Сорос считает Китай самым могущественным авторитарным государством в мире.
"Есть надежда, что Си Цзиньпина заменит менее репрессивный китайский политик или миролюбивый кандидат из другой страны. Это устранит самую большую угрозу, с которой сегодня сталкиваются открытые общества. Они должны сделать все возможное и побудить Китай двигаться в желаемом направлении", – заявил бизнесмен.
Си Цзиньпину будет сложно остаться главой Китая на третий срок, съезд компартии в конце 2022 года может не одобрить его кандидатуру, считает он.
По мнению Сороса, китайский режим использует зимние Олимпийские игры подобно нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру и хочет одержать "победу пропаганды". Отметим, что в феврале 1936 года в немецкой общине Гармиш-Партенкирхен проводили 4-ю зимнюю Олимпиаду.
Также Сорос говорит об истинной вере Си Цзиньпина в коммунизм.
"Мао Цзэдун и Владимир Ленин — его кумиры. Си Цзиньпин, вдохновленный Лениным, получил контроль над армией и другими репрессивными институтами. Он тщательно спланировал процесс, который поднимет его до уровня (китайского революционер) Мао Цзэдуна и (китайского политика) Дэн Сяопина и сделает вечным правителем Китая", – отметил он.
Сорос отметил, что Си Цзиньпин "сделал все возможное, чтобы разрушить достижения Дэн Сяопина".
"Он сделал так, что частные компании оказались под контролем компартии и подорвал их динамику. Вместо того чтобы позволить расцветать частному предпринимательству, Си Цзиньпин представил свою собственную "китайскую мечту", которую можно охарактеризовать двумя словами: тотальный контроль. Это повлекло катастрофические последствия", – убежден бизнесмен.
Переломный 2022-й год
Мир в 2022 году оказался на пороге принятия важных решений и определения вектора дальнейшего движения, сказал Сорос.
"Выборы в Германии уже прошли, во Франции они будут в апреле 2022 года. Венгры смогут свергнуть авторитарного правителя (возможно, речь идет о премьер-министре Викторе Орбане, – ред.). Вместе с решением президента РФ Владимира Путина о вторжении в Украину эти события определят судьбу Европы", – заявил филантроп.
Сорос похвалил шаги президента США Джо Байдена в защиту Тайваня от Китая.
Американский лидер ясно дал понять китайскому коллеге, что в случае применения силы против Тайваня Китаю будет противостоять не только США, но и альянс AUKUS, куда входят Австралия, Великобритания и США, а также члены QUAD (стратегический диалог между Австралией, Индией, США и Японией по проблемам безопасности).
Джордж Сорос – американский финансист и меценат. Родился 12 августа 1930 года в столице Венгрии Будапеште в еврейской семье. Сорос пережил Холокост. Ему часто отводят роль одного из "кукловодов" мировой политики. Сорос получил миллиарды долларов на падении курса британского фунта. В Центральной и Восточной Европе он через гранты финансирует фонды, выступающие за поддержку демократии и прав человека. В Украине миллиардер финансирует фонд "Возрождение". Эта организация в 2015 году купила значительную долю акций украинской IT-компании Ciklum.
Напомним, что в мае 2020 года Сорос говорил о том, что конфликт США и Китая обостряется из-за пандемии коронавируса и разработок вакцин от COVID-19. По его мнению, именно из-за коронавируса власть китайского лидера может стать не столь сильной.
В январе того же года Сорос обещал выделить 1 млрд долларов на поддержку высшего образования для борьбы с китайским режимом.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2020 года не чувствовал влияния американского миллиардера на страну. "Я думаю, это все – преувеличение", – говорил глава государства.