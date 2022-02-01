Сі Цзіньпіну буде складно: Сорос пророкував зміну влади в Китаї

Глава КПК, вважає американський мільярдер, надихнувся прикладом російського революціонера Володимира Леніна й отримав повний контроль над армією та всіма репресивними інститутами. За його словами, Сі Цзіньпін реалізував китайську мрію під назвою "тотальний контроль".

Американський мільярдер і філантроп, засновник фонду "Відкрите суспільство" Джордж Сорос допустив зміну глави Китаю Сі Цзіньпіна. Про це він сказав на відкритті панелі Гуверівського інституту, текст його промови наведений на сайті мільярдера.

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Сорос вважає Китай наймогутнішою авторитарною державою у світі.

"Є надія, що Сі Цзіньпіна замінить менш репресивний китайський політик або миролюбний кандидат із іншої країни. Це усуне найбільшу загрозу, з якою сьогодні стикаються відкриті суспільства. Вони повинні зробити все можливе та спонукати Китай рухатися в бажаному напрямку", — заявив бізнесмен.

[ + – ] Сорос заявив, що Сі Цзіньпін істинно вірить у комунізм

Сі Цзіньпіну буде складно залишитися главою Китаю на третій термін, з’їзд компартії наприкінці 2022 року може не схвалити його кандидатуру, вважає він.

На думку Сороса, китайський режим використовує зимові Олімпійські ігри подібно до нацистського диктатора Адольфа Гітлера та хоче здобути "перемогу пропаганди". Зазначимо, що в лютому 1936 року в німецькій громаді Гарміш-Партенкірхен проводили 4-ту зимову Олімпіаду.

Також Сорос говорить про справжню віру Сі Цзіньпіна в комунізм.

[ + – ] Сі Цзіньпін натхненний прикладом Володимира Леніна, вважає Сорос. Фото: Global Look Press

"Мао Цзедун і Володимир Ленін — його кумири. Сі Цзіньпін, натхненний Леніним, отримав контроль над армією й іншими репресивними інститутами. Він ретельно спланував процес, який підніме його до рівня (китайського революціонера) Мао Цзедуна та (китайського політика) Ден Сяопіна й зробить вічним правителем Китаю", – зазначив він.

Сорос зазначив, що Сі Цзіньпін "зробив усе можливе, щоб зруйнувати здобутки Ден Сяопіна".

"Він зробив так, що приватні компанії опинилися під контролем компартії та підірвав їхню динаміку. Замість того, щоб дозволити розквітати приватному підприємництву, Сі Цзіньпін представив свою власну "китайську мрію", яку можна охарактеризувати двома словами: тотальний контроль. Це спричинило катастрофічні наслідки", – переконаний бізнесмен.

Переломний 2022 рік

Світ у 2022 році опинився на порозі прийняття важливих рішень і визначення вектора подальшого руху, сказав Сорос.

"Вибори в Німеччині вже пройшли, у Франції вони будуть у квітні 2022 року. Угорці зможуть повалити авторитарного правителя (можливо, йдеться про прем'єр-міністра Віктора Орбана, – ред.). Разом із рішенням президента РФ Володимира Путіна про вторгнення в Україну ці події визначать долю Європи", – заявив філантроп.

Сорос похвалив кроки президента США Джо Байдена на захист Тайваню від Китаю.

[ + – ] Китай вважає Тайвань провінцією, що відкололася.

Американський лідер ясно дав зрозуміти китайському колезі, що в разі застосування сили проти Тайваню Китаю протистоятиме не лише США, а й альянс AUKUS, куди входять Австралія, Великобританія та США, а також члени QUAD (стратегічний діалог між Австралією, Індією, США та Японією з проблем безпеки).

Джордж Сорос – американський фінансист і меценат. Народився 12 серпня 1930 року в столиці Угорщини Будапешті в єврейській родині. Сорос пережив Голокост. Йому часто відводять роль одного з "ляльководів" світової політики. Сорос отримав мільярди доларів на падінні курсу британського фунта. У Центральній і Східній Європі він через гранти фінансує фонди, що виступають за підтримку демократії та прав людини. В Україні мільярдер фінансує фундацію "Відродження". Ця організація у 2015 році купила значну частку акцій української IT-компанії Ciklum.

Нагадаємо, що в травні 2020 року Сорос говорив про те, що конфлікт США та Китаю загострюється через пандемію коронавірусу та розробки вакцин від COVID-19. На його думку, саме через коронавірус влада китайського лідера може стати не такою сильною.

У січні того ж року Сорос обіцяв виділити 1 млрд доларів на підтримку вищої освіти для боротьби з китайським режимом.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський у лютому 2020 року не відчував впливу американського мільярдера на країну. "Я думаю, це все – перебільшення", – говорив глава держави.