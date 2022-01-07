"Внешние силы провоцируют "цветную революцию" в Казахстане", – Си Цзиньпин
Китай готов помощь Казахстану преодолеть "революционные трудности" и всегда будет его надежным другом, сказал китайский лидер Си Цзиньпин.
Китай решительно выступает против любых сил, которые подрывают стабильность и мирную жизнь людей в Казахстане. Об этом сообщил глава Китая Си Цзиньпин в послании президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, пишет китайское агентство Xinhua. Это первая официальная реакция КНР на события в Казахстане.
"Китай категорически отвергает попытки внешних сил спровоцировать в Казахстане беспорядки, "цветную революцию" и нанести ущерб дружбе с Китаем", – отметил китайский лидер.
По информации близкого к властям Китая издания Global Times, Си Цзиньпин выразил Токаеву соболезнования в связи гибелью граждан Казахстана в ходе беспорядков.
"Токаев принял эффективные меры и в решающий момент быстро выровнял ситуацию, показав ответственность перед страной и народом", – говорится в послании.
Власти Китая заявили о готовности предложить помощь Казахстану в "преодолении трудностей".
"Несмотря на вызовы и риски, с которыми сталкивается Китай, он всегда останется надежным другом и партнером Казахстана. Китайский народ всегда поддержит казахов", – заключил глава Китая.
Напомним, что страны ОДКБ предложили Казахстану военную помощь для подавления протестов. Как говорил Токаев, "миротворцы" ОДКБ будут выполнять функции "прикрытия и обеспечения".
Сам Токаев 7 января в обращении к народу обвинил в протестах "забугорных деятелей" и отдал приказ военным стрелять на поражение.
Наиболее напряженная ситуация сейчас в казахском городе Алматы. В ночь 6 на 7 января в центре города стреляли, тела погибших видели на дорогах и в авто.