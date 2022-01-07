Ситуация в Казахстане: атакована Академия погранслужбы КНБ, в центре Алматы стреляют, на дорогах — трупы

Наиболее напряженная ситуация сохраняется в Алматы. С утра в центре города стреляли, тела погибших лежали прямо на дороге и в расстрелянных авто. Курсанты Академии погранслужбы отразили попытку захвата, но местные СМИ сообщают, что начальник академии убит.

Протестующие в казахском городе Алматы пытались захватить академию пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. Об этом сообщил Sputnik Казахстан в Telegram со ссылкой на информированные источники.

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Здание академии погранслужбы КНБ Казахстана находится на проспекте Достык, 103. По информации издания, попытку захвата предприняли ночью, ее удалось отразить.

Позже появилось видео, как протестующие пытались захватить здание академии. На кадрах видно, как несколько десятков военных в бронежилетах и с саперными лопатками пытаются противостоять натиску революционеров.

[ + – ] Военные отбили здание академии

Академия и КНБ Казахстана не давали официальные комментарий по поводу произошедшего.

О нападении на здание академии сообщил Telegram-канал Shot, ссылаясь на ряд казахских СМИ. По сведениям этого канала, убит начальник академии, который командовал отражавшими атаку курсантами.

В центре Алматы стреляют, в расстрелянных машинах и на дорогах — трупы

К утру 7 января в районе площади республики в Алматы была слышна стрельба. Российское информагентство ТАСС сообщило о погибших, которые лежат прямо на дороге. В нескольких расстрелянных машинах были видны тела людей.

[ + – ] Во время беспорядков в Алматы погибли военные

Национальная гвардия Казахстана сообщила, что во время массовых беспорядков убиты двое военнослужащих. Еще пять военных находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Во время противостояния с революционерами в Алматы и Шымкенте 216 военнослужащих получили травмы.

Командование Нацгвардии уточнило, что протестующие применяют гладкоствольные ружья и все имеющиеся подручные средства, в том числе "коктейли Молотова", трубы и различную арматуру.

Комендант Алматы сообщил, что в городе продолжается контртеррористическая операция, а "террористы и их бандитские группировки оказывают ожесточенное сопротивление".

У резиденции президента в Алматы началась активная стрельба, у здания акимата (местной администрации), которое недавно сгорело, стоит машина, внутри лежит труп, сообщает РБК.

При попытке подойти к зданию акимата военные требуют отойти и стреляют в воздух. СМИ также сообщают о постепенном отступлении революционеров из Алматы в Алматинскую область.

Что происходит в других городах Казахстана

В Шымкенте с утра 7 января начали устранять последствия беспорядков, правопорядок в городе обеспечивают около 600 военнослужащих.

[ + – ] В Шымкенте революционеры жгли автобусы

В Талдыкоргане, административном центре Алматинской области, были слышны выстрелы. На окраине города за микрорайоном "Самал" раздавались автоматные очереди. Мобильный интернет отсутствует, в городе закрыты торговые центры, предприятия, здания госструктур, детские сады, школы, колледжи и ВУЗы.

В столице Казахстана Нур-Султане временно закрыли мечети, администрация города находится под охраной силовиков, по ее периметру выставили блокпосты.

СМИ писали о попытке ввоза оружия в столицу, но эта информация не подтвердилась. Представители полиции Казахстана говорили об остановке нескольких автобусов, которые везли в Нур-Султан молодых мужчин, выходцев из южных регионов Казахстана.

Напомним, что 6 января Комитет нацбезопасности Казахстана ввел критический "красный" уровень террористической опасности по всей стране. Спецслужбы могут проверять личные вещи, транспортные средства, ограничивать или запрещать движение. Силовики имеют право доступа в в жилые и другие помещения, а также прослушивать телефонные переговоры.

В Казахстан начали прибывать "миротворческие силы ОДКБ", чтобы помочь навести порядок. По словам генсека ОДКБ Станислава Зася, "миротворцы" не будут разгонять революционеров, но они могут применять оружие в случае атаки на охраняемые объекты.

Отметми, что дагестанский представитель партии "Единая Россия" Бийсултан Хамзаев заявил, что "Центральная Азия — это русская земля" и предложил провести в Казахстане референдум о воссоединении с Россией.