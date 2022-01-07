В Казахстане введен максимальный уровень террористической угрозы: президент сделал заявление (видео)

Силовики получают право беспрепятственно заходить в любое здание, обыскивать людей, а также перекрывать движение. Вместе с тем у сил "миротворцев" есть право на применение оружия.

Комитет нацбезопасности Казахстана ввел критический "красный" уровень террористической опасности. Во всех регионах установлен режим антитеррористической операции. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Сообщается, что решение было принято 6 января, а опубликовано сегодня, 7 января. Решение принято для реализации мер по стабилизации обстановки в Казахстане и "устранению террористической угрозы личности и государству". В комитете нацбезопасности призвали граждан соблюдать все требования государственных и правоохранительных органов.

[ + – ] Обыски силовиков, 6 января

Что означает "красный" уровень опасности?

Спецслужбам разрешается производить досмотр личных вещей, транспортных средств, а также ограничивать или запрещать движение. Силовики имеют право беспрепятственно проникать в жилые и другие помещения. Разрешается прослушивание переговоров по телекоммуникационным системам.

Все силовые структуры и спецслужбы приводятся в полную боеготовность и мобилизацию.

Президент Казахстана заявил о восстановлении конституционного порядка

[ + – ] Заседание контртеррористического штаба

Касым-Жомарт Токаев в 7 утра по местному времени (3 утра по Киеву) провел заседание "контртеррористического штаба". Президент Казахстана заявил, что силы правопорядка принимают меры для стабилизации ситуации.

"Началась операция антитеррор. Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков", — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он также добавил, что "миротворческие силы ОДКБ" начали прибывать в Казахстан для содействия в наведении порядка.

Какую роль выполняют "миротворцы" из ОДКБ?

Генсек ОКДБ Станислав Зась заявил, что совместные силы ОДКБ будут выполнять такие задачи:

охрана наиболее важных государственных и стратегических объектов

оказание помощи в поддержании правопорядка

Разгонять протестующих, как уверяет Зась, "миротворцы" не будут. Вместе с этим генсек ОДКБ заявил, что в случае атаки революционеров на охраняемые объекты, силы ОДКБ имеют право применять оружие.

[ + – ] Прибытие российских ВДВ в Казахстан

Тем временем в МВД Казахстана заявили, что после столкновений задержано свыше 3 тысяч человек. 26 революционеров убито, 18 получили ранения.

Напомним, в МИД РФ считают, что события в Казахстане инспирированы силами извне для дестабилизации страны. На улицах Алматы всю ночь шли бои между революционерами и силовиками.