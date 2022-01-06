"Подготовлено внешними силами": МИД РФ о событиях в Казахстане

В Министерстве считают, что все события в стране инспирированы извне для попытки подрыва безопасности и целостности государства.

События в Казахстане в МИД России назвали все происходящее попыткой подрыва стабильности и целостности государства, которая инспирирована извне. Об этом сообщается на сайте Министерства.

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В заявлении указывается, что решение ввести войска в Казахстан принято на основе 4 статьи Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года. Россия подтверждает свою приверженность коллективной безопасности, поэтому незамедлительно предоставит необходимую помощь, включая военную.

"Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства", — заявили в МИД.

[ + – ] Заявление МИД РФ

Также во внешнеполитическом ведомстве заявили, что они продолжают консультации с Казахстаном и членами ОДКБ для анализа и выработке следующих шагов.

Напомним, Россия перебрасывает бронетехнику в Казахстан. Отдельные части ВДВ РФ уже находятся на территории страны. Своих военных отправит также Таджикистан, Армения и Беларусь. Президент Казахстана призвал ОДКБ о помощи в ответ на акции протестов в стране. Казахские силовики зачистили Алматы от протестующих.