"Подготовлено внешними силами": МИД РФ о событиях в Казахстане
В Министерстве считают, что все события в стране инспирированы извне для попытки подрыва безопасности и целостности государства.
События в Казахстане в МИД России назвали все происходящее попыткой подрыва стабильности и целостности государства, которая инспирирована извне. Об этом сообщается на сайте Министерства.
В заявлении указывается, что решение ввести войска в Казахстан принято на основе 4 статьи Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года. Россия подтверждает свою приверженность коллективной безопасности, поэтому незамедлительно предоставит необходимую помощь, включая военную.
"Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства", — заявили в МИД.
Также во внешнеполитическом ведомстве заявили, что они продолжают консультации с Казахстаном и членами ОДКБ для анализа и выработке следующих шагов.
Напомним, Россия перебрасывает бронетехнику в Казахстан. Отдельные части ВДВ РФ уже находятся на территории страны. Своих военных отправит также Таджикистан, Армения и Беларусь. Президент Казахстана призвал ОДКБ о помощи в ответ на акции протестов в стране. Казахские силовики зачистили Алматы от протестующих.