БМД-3 и командно-штабные машины: Россия перебрасывает бронетехнику в Казахстан (видео)

В дополнение к уже прибывшим десантникам, РФ продолжает стягивать своих военных и технику в Казахстан по решению ОДКБ.

Россия, после решения ОДКБ ввести "миротворческий контингент" в Казахстан, активно стягивает бронетехнику для отправки в Казахстан. Об этом сообщает Russia Today.

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В частности, издание опубликовало видео с БМД-3 ВДВ России. Заявляется, что они отправляются на погрузку для дальнейшей отправки в Казахстан. Колонна бронетехники состояла из 5 единиц техники.

Также телеканал "Звезда" опубликовал еще одно видео с погрузкой военного грузовика на борт самолета. Как заявляют в телеграм-канале "Azerbaijani Armed Forces" на кадрах запечатлена унифицированная командно-штабная машина Р-149 АКШ1.

[ + – ] Командно-штабная машина Р-149 АКШ1.

Такая спецтехника предназначена для организации связи и обеспечения управления подразделениями сухопутных войск в сложных условиях эксплуатации и в условиях постановки преднамеренных помех. Она позволяет решать задачи по формированию и выдаче сигналов боевого управления, сбору и обработке информации о выполнении поставленных задач, изменениях оперативно-тактической обстановки, боевого состава своих войск и сил противника.

[ + – ] Погрузка военной техники на борт самолета

По информации РИА-Новости, Таджикистан перебросит около 200 военных в Казахстан в составе миссии ОДКБ. Они будут заниматься охраной правопорядка. Армения отправила около 70 военных для охраны стратегических объектов. Также о поддержке заявили в Беларуси. Их военные примут участие в операции в Казахстане.

Напомним, ситуация в Казахстане обострилась вчера, 5 января. Президент Казахстана попросил помощи у ОДКБ. В ответ страны направили свои войска в Казахстан. Российские десантники уже прибыли в государство. При этом казахские силовики зачистили Алматы от протестующих.