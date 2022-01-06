Бои с частями ВДВ и десятки погибших. В Казахстане началась "зачистка" Алматы (видео)

БТР, бронемашины и вооруженные силовики окружили центральную площадь Алматы. В городе выключили телефонную связь, интернет и начали закрывать банки.

Революционные события в Казахстане не утихают, в ночь с 5 на 6 января комендатура города Алматы объявила антитеррористическую операцию по обеспечению порядка. Об этом сообщила казахская служба "Радио Свобода".

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Утром 6 января на площади Республики в Алматы началась перестрелка.

На площадь стянули около 50 единиц военной техники – БТР, бронемашины и грузовики с вооруженными силовиками, которые окружили площадь.

"В центре площади — около 200 вооруженных зачинщиков беспорядков, некоторые с огнестрельным оружием. Раздалось около 10 выстрелов, но стреляли не силовики", — сообщило агентство Sputnik Казахстан.

Позднее на площадь опустился туман, трудно было разобрать, что происходит. Автоматные очереди продолжались около 40 секунд, отметило Sputnik Казахстан.

Полиция Алматы сообщила о десятках ликвидированных радикалов во время попытки штурма департамента полиции города.

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По информации "Радио Свобода", в Алматы телефонная связь и интернет появились 6 января в 1:00 по местному времени. Позже ее отключили

"Восемь часов жители города находились в тотальном информационном вакууме, не имея возможности даже позвонить друг другу", – отметили журналисты.

В Алматы вчера, 5 января, участники протестов штурмовали резиденцию президента и подожгли здание городской администрации (акимата). Комендатура города заявила, что "радикально настроенные элементы нанесли огромный ущерб городу и оказали сопротивление законным действиям правоохранителей".

"Экстремисты совершают мародерские действия, нанося ущерб бизнесу. Более того, ставят под угрозу жизни и здоровье мирных горожан, препятствуя работе медицинских работников и нанося ущерб поликлиникам и больницам", — сообщили представители органа.

[ + – ] По сообщению очевидцев, мародеры врывались в магазины

Что происходит в столице Казахстана

К утру 6 января в Нур-Султане по периметру правительственных учреждений выставили охрану. Общественный транспорт работает в штатном режиме, а люди идут на работу.

Кроме этого, с 6 января в Казахстане приостановили работу банков второго уровня и казахстанской фондовой биржи. У отделения Халык банка (Народного банка) в Нур-Султане образовались большие очереди, люди массово снимают деньги.

[ + – ] Возле банкоматов Народного банка в столице Казахстана люди пытаются снять деньги Фото: sputnik.kz

В пресс-службе администрации Нур-Султана отметили, что все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба города.

"Из торговых центров открыты Керуен, Керуен сити, Азия-парк и Хан-Шатыр. Время работы с 10:00 до 21:00", – сообщили власти.

Также известно, что в городе Уральск на западе Казахстана полицейские массово задерживали местных жителей. "Радио Свобода" со ссылкой на областной департамент полиции писало, что три отделения заполнены людьми.

"Задерживают всех, кто появляется в районе площади Абая и новой площади (имени Назарбаева). При мне привезли мужчину, который выехал в магазин за хлебом, он был в футболке, домашнем трико и галошах", — рассказал журналист Лукпан Ахмедьяров.

Напомним, что после начала революционных событий в Казахстане премьер-министр Армении и председатель Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности Никол Пашинян заявил о необходимости направить в страну миротворцев.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал мятежников "террористами" и после экстренного заседания Совета безопасности призвал страны ОДКБ помочь подавить революцию.

По словам оппозиционера Мухтара Аблязова, восставшие хотят посадить в тюрьму бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева и полностью свергнуть его режим.

Отметим, что 5 января сообщалось о гибели участника восстания, полицейские открыли огонь по революционерам в городе Атырау.