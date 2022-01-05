В Алматы сгорело захваченное протестующими здание мэрии, в городе не осталось силовиков

Прежде СМИ сообщали, что здание акимата было захвачено демонстрантами и около него раздавались выстрелы и взрывы. До этого по Алматы между протестующими и силовиками происходили стычки.

В среду, 5 января, в казахстанском городе Алматы подожгли здание городской администрации (акимата). Произошло это на фоне массовых протестов по стране из-за повышения стоимости сжиженного газа. Ролик с горящим зданием городской администрации в Алматы опубликован на YouTube-канале "Телеканал 360".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Мэрию Алматы подожгли в Казахстане

Утром 5 января местный ресурс Vlast.kz сообщал, что здание протестующие после штурма захватили здание городской администрации в Алматы. Издание Nur.kz утверждало, что в здании выбили окна и двери.

Ресурс ZTB QAZAQSTAN сообщал, что со стороны администрации были слышны выстрелы и взрывы, а силовики покидали прилегающую к зданию площадь.

Telegram-канал Nexta Live сообщил, что силовики покинули город Алматы. По информации журналистов, в них отобрали оружие и щиты с дубинками.

Несмотря на то, что утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку, протесты в стране не утихли. В частности, в Алматы группы протестующих начали собираться и отправляться к центру города.

Ресурс Nur.kz сообщал, что между демонстрантами и силовиками происходили стычки. По информации журналистов, в отношении протестующих применялся слезоточивый газ.

В ходе стычек были подожжены несколько транспортных средств и деревьев.

Протесты в Казахстане: из-за чего все началось

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за увеличения цен на газ с 60 тенге (3,76 гривны) до 120 тенге (7,53 гривны) за литр. Протестующие требовали снижения цен на топливо. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) в Алматы, Алматынской и Мангистауской области. В регионах установили комендантский час с 23:00 до 7:00 по местному времени.

4 января власти Казахстана пообещали снизить цены на газ, однако протестующие не успокоились. Утром 5 января правительство страны было распущено.